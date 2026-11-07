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दिवाली पर पटाखे को लेकर DCP की अपील, 7-8 नवंबर को तय समय में ही जलाएं ग्रीन पटाखे

शाहदरा में दिवाली पर पटाखे को लेकर डीसीपी ने की अपील ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिवाली के त्योहार को सुरक्षित और उल्लास के साथ मनाने के लिए शाहदरा जिला पुलिस ने लोगों से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. शाहदरा जिला डीसीपी राजेंद्र मीणा ने क्षेत्र के निवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है. इसके लिए भी 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय तय किया गया है. इन तारीखों के अलावा किसी अन्य दिन या समय पटाखे जलाने से बचने की अपील की गई है.

डीसीपी राजेंद्र मीणा ने दिल्ली पुलिस की ओर से शाहदरा जिले के सभी निवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि त्योहार खुशियों और उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें. उन्होंने लोगों से अपील की कि दिवाली के दौरान ऐसा कोई काम न करें, जिससे दूसरों को परेशानी हो या सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो.