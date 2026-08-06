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लखनऊ में कंटेनर में भिड़ी डीसीएम, चालक व क्लीनर की मौत

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

लखनऊ में कंटेनर में भिड़ी डीसीएम, दो की मौत
लखनऊ में कंटेनर में भिड़ी डीसीएम, दो की मौत (DCM crashes into container in Lucknow driver injured cleaner dies.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 2:35 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ: सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में बुधवार की रात किसान पथ पर एक बड़ा हादसा हो गया. एक डीसीएम आगे जा रहे कंटेनर से टकरा गई, जिसमें चालक और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, बुधवार रात करीब 11 बजे हरदोई रोड की ओर से एक कंटेनर किसान पथ होते हुए बिजनौर की तरफ जा रहा था. उसके पीछे एक डीसीएम भी चल रही थी. दोनों गाड़ियां काफी तेज रफ्तार में थी. इसी दौरान सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में पिपरसण्ड गांव के पास किसान पथ कंटेनर चालक ने अचानक ब्रेक लिया, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम कंटेनर में जा घुसी.

हादसे में डीसीएम का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया उसका चालक शैलेंद्र (39) व क्लीनर राजा भैया (35) की मौके पर ही मौत हो गई. रहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम का केबिन काटकर चालक और क्लीनर को बाहर निकाला. इसके बाद दोनों को लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सरोजिनी नगर थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि बुधवार देर रात डीसीएम अपने आगे चल रही कंटेनर में अचानक भिड़ गया, जिससे डीसीएम का ड्राइवर और कंडक्टर डीसीएम में फंस गए. जिन्हें फायर टीम की मदद से डीसीएम काट कर बाहर निकल गया. गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए लोकबंधू अस्पताल भेजा गया. जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया.

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