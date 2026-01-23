ETV Bharat / state

बलरामपुर में ई-रिक्शा को DCM ने मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत; 3 घायल

ई-रिक्शा के दो टुकड़े हो गए, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

बलरामपुर में सड़क हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 12:30 PM IST

बलरामपुर: जिले में गुरुवार देर रात सवारियों से भरे ई रिक्शा और डीसीएम में भीषण टक्कर हो गई. हादसे में 1 महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं. जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बताया जा रहा है कि गोरा चौराहा थाना क्षेत्र के पिपरा, जैतापुर मार्ग पर गुरुवार देर रात, सवारियों को लेकर जा रही ई-रिक्शा को अनियंत्रित होकर डीसीएम ने टक्कर मार दी. भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा के दो टुकड़े हो गए, जबकि डीसीएम आगे जाकर पलट गई. वहीं हादसे में ई-रिक्शा चालक भभूति चौहान, कंचन चौहान, भानमती, उर्मिला, बरकत अली गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. जहां डाक्टरों ने भभूति चौहान (45) पुत्र अलगू चौहान एवं कंचन चौहान (38) पत्नी कमलेश चौहान निवासी ग्राम गंगापुर थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थ नगर को मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि भानमती पत्नी अनुज चौहान (50) उर्मिला पत्नी कल्लू (33) निवासी गंगापुर जनपद सिद्धार्थ नगर एवं बरकत अली पुत्र रमजान निवासी बिजौरा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थ नगर की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी.

