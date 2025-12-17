अब नहीं भटकना पड़ेगा आवास ऋण के लिए, दिल्लीवालों के लिए खुल रहा DCHFC का नया ऑफिस, मिलेगा कम ब्याज पर लोन
Published : December 17, 2025 at 7:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली वालों को किफायती और पारदर्शी आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड (डीसीएचएफसी) का विस्तार होगा. दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने इसे लेकर डीसीएचएफसी अधिकारियों को विभागीय समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश दिए हैं. इसी क्रम में जनवरी 2026 में रोहिणी में डीसीएचएफसी का नया कार्यालय खोला जाएगा, जिससे उत्तर-पश्चिम दिल्ली सहित आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा. यह सीरी फोर्ट के बाद दिल्ली में डीसीएचएफसी का दूसरा कार्यालय होगा.
बैठक में कैबिनेट मंत्री ने निगम के कार्य-प्रदर्शन, ऋण वितरण, वसूली की स्थिति, वित्तीय सुदृढ़ता तथा भविष्य की विस्तार योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की. मंत्री रविन्द्र इन्द्राज ने कहा कि सहकारी क्षेत्रों की पूर्ववर्ती सरकारों में जमकर उपेक्षा की गई है, अब दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा सहकारी आवास समितियों से जुड़े लोगों को किफायती ब्याज दरों पर आवास ऋण मिले. इसके लिए पहली बार डीसीएचएफसी की नई शाखाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.
