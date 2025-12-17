ETV Bharat / state

अब नहीं भटकना पड़ेगा आवास ऋण के लिए, दिल्लीवालों के लिए खुल रहा DCHFC का नया ऑफिस, मिलेगा कम ब्याज पर लोन

कैबिनेट मंत्री ने निगम के कार्य-प्रदर्शन, ऋण वितरण, वसूली की स्थिति, वित्तीय सुदृढ़ता तथा भविष्य की विस्तार योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की.

अब नहीं भटकना पड़ेगा आवास ऋण के लिए
अब नहीं भटकना पड़ेगा आवास ऋण के लिए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 17, 2025 at 7:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली वालों को किफायती और पारदर्शी आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड (डीसीएचएफसी) का विस्तार होगा. दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने इसे लेकर डीसीएचएफसी अधिकारियों को विभागीय समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश दिए हैं. इसी क्रम में जनवरी 2026 में रोहिणी में डीसीएचएफसी का नया कार्यालय खोला जाएगा, जिससे उत्तर-पश्चिम दिल्ली सहित आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा. यह सीरी फोर्ट के बाद दिल्ली में डीसीएचएफसी का दूसरा कार्यालय होगा.

बैठक में कैबिनेट मंत्री ने निगम के कार्य-प्रदर्शन, ऋण वितरण, वसूली की स्थिति, वित्तीय सुदृढ़ता तथा भविष्य की विस्तार योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की. मंत्री रविन्द्र इन्द्राज ने कहा कि सहकारी क्षेत्रों की पूर्ववर्ती सरकारों में जमकर उपेक्षा की गई है, अब दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा सहकारी आवास समितियों से जुड़े लोगों को किफायती ब्याज दरों पर आवास ऋण मिले. इसके लिए पहली बार डीसीएचएफसी की नई शाखाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

सहकारिता मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह अधिकारियों के बैठक
सहकारिता मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह अधिकारियों के बैठक (ETV Bharat)
साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुँचाने के लिए जनसंपर्क मजबूत करने और प्रचार-प्रसार को प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोहिणी कार्यालय के संचालन के साथ-साथ अन्य उपयुक्त स्थानों पर कार्यालय की नई शाखाएं खोलने की व्यावहारिक योजना तैयार की जाए. कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि डीसीएचएफसी को तकनीकी रूप से और सशक्त बनाया जाएगा, ताकि ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया अधिक सरल, समयबद्ध और पारदर्शी हो सके. सहकारिता के माध्यम से आमजन के अपने घर के सपने को साकार करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है.बता दें कि डीसीएचएफसी की ओर से व्यक्तिगत ऋण की श्रेणी में सहकारी समूह आवास सोसायटी में फ्लैट या मकान की खरीद के लिए, डीडीए द्वारा फ्लैट या मकान के आवंटन पर, फ्लैट या मकान के नवीनीकरण के लिए, फ्रीहोल्ड संपत्ति की खरीद के लिए ऋण दिया जाता है. इसी तरह डीसीएचएफसी द्वारा सोसायटीज को डीडीए से भूमि की खरीद के लिए ब्रिज लोन, परियोजना के पूर्ण होने हेतु ब्रिज लोन, लिफ्ट के रिप्लेसमेंट, सहकारी समूह आवास परिसर के बाहरी विकास, सोसायटी परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना, सोसायटी परिसर में सोलर सिस्टम की स्थापना जैसे कार्यों के लिए ऋण सहायता प्रदान की जाती है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI GOVERNMENT MEETING
HOUSING LOANS
DELHI NEWS
REKHA GOVERMENT
DCHFC MEETING IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.