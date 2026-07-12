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DC ने अवैध पत्थर की खदानों पर छापेमारी की, पोकलेन मशीन जब्त, बिजली कनेक्शन काटने का निर्देश

गिरिडीहः जिले में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की. उपायुक्त रामनिवास यादव के नेतृत्व में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अरतोका स्थित अवैध पत्थर माइंस पर छापेमारी की गई. हालांकि प्रशासनिक टीम के पहुंचने से पहले ही माइंस में सन्नाटा पसरा हुआ था. छापेमारी के दौरान माइंस से कुछ दूरी पर अरतोका गांव के समीप बांस के झुरमुट के पास खड़ी एक पोकलेन मशीन को जब्त किया गया.

सुरंग में उतरे डीसी, विस्फोटक की आशंका पर हुई जांच

छापेमारी के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव के साथ बेंगाबाद के अंचलाधिकारी सफी आलम, बीडीओ सुनील कुमार मुर्मू, थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह तथा पुलिस बल मौजूद थे. अधिकारी ने माइंस की सैकड़ों फीट गहरी सुरंग में उतरकर निरीक्षण किया. उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान माइंस के भीतर विस्फोटक सामग्री होने की आशंका पर तत्काल जिला खनन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी विश्वनाथ उरांव मौके पर पहुंचे. इसके बाद सीओ और बीडीओ ने डीएमओ के साथ दोबारा सुरंग में उतरकर विस्फोट के लिए बनाए गए होल की जांच की. जांच के दौरान खजूर के पत्तों से ढके होल को खोलकर देखा गया, लेकिन वहां किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ या तार नहीं मिला.

जानकारी देते माइनिंग इंस्पेक्टर विश्वनाथ उरांव (Etv Bharat)

जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी विश्वनाथ उरांव ने बताया कि प्रथम दृष्टया संदेह के आधार पर एक पोकलेन मशीन जब्त की गई है. उन्होंने कहा कि माइंस के भीतर विस्फोटक लगाए जाने की आशंका को लेकर दोबारा जांच की गई. जिसमें विस्फोट के लिए बनाए गए होल मिले, लेकिन उनमें कोई विस्फोटक सामग्री नहीं पाई गई. पूरे मामले की विस्तृत जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बिजली कनेक्शन तत्काल काटने का निर्देश