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रांची में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा, किया गया सील

रांची में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर छापा ( फोटो सौ. जिला प्रशासन )

रांची: स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से बुधवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा PC & PNDT Act के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई के तहत अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर में छापेमारी की गई है.

केंद्र से सामग्री जब्त की गई

गुप्त सूचना के आधार पर कांटा टोली चौक के निकट Galaxy Complex के प्रथम तल पर स्थित City Ultrasound नामक केंद्र पर छापेमारी की गई. केंद्र के संचालक डॉ. राजेश कुमार द्वारा बिना उचित पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करने की सूचना मिली थी. छापेमारी टीम ने केंद्र पर मौजूद अल्ट्रासाउंड मशीन (Make - GE, Model - Logiq C5, Serial No. 244769WX6), कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, ANC रजिस्टर, बिल बुक तथा अन्य संबंधित सामग्री जब्त कर ली. उक्त केंद्र को तत्काल सील भी कर दिया गया.

छापेमारी टीम में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा नॉमिनेटेड एक मजिस्ट्रेट, लोअर बाजार थाना प्रभारी, महिला एवं पुरुष पुलिस बल, चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय के प्रतिनिधि, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनओ/एचओ/एमओ तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल थे. टीम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कर रहे थे.

बिना अनुमति के अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन अवैध है

रांची के सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने बताया कि PC & PNDT Act के अनुसार बिना अनुमति के किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन पूर्णतः अवैध है. ऐसे केंद्रों के विरुद्ध जिला प्रशासन शून्य सहनशीलता की नीति पर कार्य कर रहा है.