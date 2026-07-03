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बासुकीनाथ में श्रावणी मेला की तैयारियों का उपायुक्त ने लिया जायजा, कहा- श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराना प्राथमिकता

बासुकीनाथ में श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लेते दुमका डीसी. ( फोटो-ईटीवी भारत )