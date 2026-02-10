ETV Bharat / state

धनबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, प्रशिक्षण में अनुपस्थित 239 कर्मियों को शो-कॉज

धनबाद: निकाय चुनाव के दौरान जिला प्रशासन ने चुनावी तैयारियों में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रथम प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने वाले कुल 239 कर्मियों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है. यह कार्रवाई जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) आदित्य रंजन के निर्देश पर की गई है.

उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए इन 239 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति मतदान दल के सदस्य के रूप में की गई थी. सभी कर्मियों को पूर्व में ही नियुक्ति पत्र भेजा जा चुका था, जिसमें प्रशिक्षण की तिथि, स्थान और समय की जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई थी. इसके बावजूद निर्धारित तिथि को ये कर्मी प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित नहीं हुए. उपायुक्त ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि चुनाव जैसे अति महत्त्वपूर्ण और संवैधानिक दायित्व से जुड़े कार्य में प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहना स्वेच्छाचारिता, लापरवाही और कर्तव्यहीनता का परिचायक है.

24 घंटे में सभी अनुपस्थित कर्मियों से लिखित स्पष्टीकरण

उपायुक्त ने कहा कि यह न केवल प्रशासनिक अनुशासन का उल्लंघन है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कृत्य भी है. सभी को 24 घंटे के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण कार्मिक कोषांग में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. साथ ही स्पष्ट किया गया है कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो संबंधित कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. चुनाव कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मियों को पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा.