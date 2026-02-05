चलौठीं में टनल निर्माण से प्रभावित लोगों को कब मिलेगा मुआवजा? डीसी शिमला ने NHAI को दिया अल्टीमेटम
चलौंठी में निर्माणाधीन टनल के धंसने से कई घरों में दरारें आ गई हैं. एक घर को 'न रहने योग्य' घोषित किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 2:54 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में चलौंठी क्षेत्र में फोरलेन और टनल निर्माण के दौरान आसपास के कई घर प्रभावित हुए हैं. वहीं, अब चलौंठी क्षेत्र में फोरलेन निर्माण कार्य से प्रभावित सड़क एवं घरों को लेकर डीसी शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में विशेष बैठक बुलाई गई. एसडीएम शिमला (ग्रामीण) और राज्य भूवैज्ञानिक द्वारा डीसी शिमला को चलौंठी के पास स्थित घरों को लेकर क्षति मूल्यांकन रिपोर्ट (Damage assessment report) सौंप दी गई है.
1 घर रहने लायक नहीं, दूसरा अस्थायी रूप से असुरक्षित
डीसी शिमला को सौंपी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है. वहीं, एक घर को 'न रहने योग्य' घोषित किया गया है, दूसरे को अस्थायी रूप से असुरक्षित आंका गया है और शेष घर निगरानी में हैं. बैठक में सड़क बार-बार धंसने का मुद्दा उठाया गया, जिससे जनता में अशांति और यातायात की भीड़ पैदा हो रही है.
डीसी शिमला ने NHAI को दिया अल्टीमेटम
डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रतिनिधि को मुआवजे की स्थिति के बारे में अवगत करवाने के निर्देश दिए. इसके जवाब में प्रतिनिधि ने सूचित किया कि जिला प्रशासन से जरूरी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं और उन्हें रियायतग्राही (Concessionaire) को भेज दिया गया है, जिन्होंने बाद में उन्हें बीमा कंपनी को जमा कर दिया है. डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने निर्देश दिया कि आगामी 15 दिनों के अंदर इसे लेकर सारी कार्रवाई पूरी करें और इसकी जानकारी एसडीएम शिमला (ग्रामीण) को दें.
घरों की दरारें जल्द भरने के निर्देश
इसके अलावा डीसी शिमला ने NHAI के प्रतिनिधि से चलौंठी में प्रभावितों के घरों में किए जा रहे मरम्मत कार्य को लेकर मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट ली. जिसके मुताबिक भारत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि दरारों को भरने का कार्य प्रगति पर था. हालांकि, स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर बर्फबारी के कारण इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. मौसम ठीक होते ही काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा.
कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिए ये निर्देश
डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने निर्देश दिया है कि दरारों को एक महीने के अंदर भरा जाए और स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा दर्शाए गए चेतावनी संकेतों की भी जांच की जाए. इसके साथ ही इसकी रिपोर्ट तुरंत एसडीएम शिमला (ग्रामीण) को दी जाए. रियायतग्राहियों द्वारा 6 प्रभावित परिवारों को किराए के आवास उपलब्ध कराए गए हैं. डीसी शिमला ने निर्देश दिए हैं कि आगामी 10 दिनों के अंदर रेंट एग्रीमेंट और संबंधित दस्तावेजों की प्रति एसडीएम शिमला (ग्रामीण) को उपलब्ध करवाई जाए. साथ ही यह भी निर्देश दिया कि सभी मुद्दों और उनके उपायों के बारे में नियमित आधार पर एसडीएम ग्रामीण को सूचित किया जाए.
पहले धंसी थी टनल, फिर सड़क पर हुआ गड्ढा
गौरतलब है कि 9 जनवरी को टनल धंसने से यहां आसपास के कई घरों में दरारें आ गई थी. एक पांच मंजिला मकान को खाली करवाया गया था. बीती 2 फरवरी को भी इसी स्थान पर संजौली-चलौंठी सड़क में सड़क में एक बढ़ा गड्ढा बन गया था, जिसे एनएचएआई द्वारा उसी रात सीमेंट से भरा गया. हालांकि इस दौरान यहां पर यातायात प्रभावित हो गया था.