चलौठीं में टनल निर्माण से प्रभावित लोगों को कब मिलेगा मुआवजा? डीसी शिमला ने NHAI को दिया अल्टीमेटम

चलौंठी निर्माणाधीन टनल को लेकर डीसी शिमला की बैठक ( ETV Bharat )

शिमला: राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में चलौंठी क्षेत्र में फोरलेन और टनल निर्माण के दौरान आसपास के कई घर प्रभावित हुए हैं. वहीं, अब चलौंठी क्षेत्र में फोरलेन निर्माण कार्य से प्रभावित सड़क एवं घरों को लेकर डीसी शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में विशेष बैठक बुलाई गई. एसडीएम शिमला (ग्रामीण) और राज्य भूवैज्ञानिक द्वारा डीसी शिमला को चलौंठी के पास स्थित घरों को लेकर क्षति मूल्यांकन रिपोर्ट (Damage assessment report) सौंप दी गई है. 1 घर रहने लायक नहीं, दूसरा अस्थायी रूप से असुरक्षित डीसी शिमला को सौंपी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है. वहीं, एक घर को 'न रहने योग्य' घोषित किया गया है, दूसरे को अस्थायी रूप से असुरक्षित आंका गया है और शेष घर निगरानी में हैं. बैठक में सड़क बार-बार धंसने का मुद्दा उठाया गया, जिससे जनता में अशांति और यातायात की भीड़ पैदा हो रही है. डीसी शिमला ने NHAI को दिया अल्टीमेटम डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रतिनिधि को मुआवजे की स्थिति के बारे में अवगत करवाने के निर्देश दिए. इसके जवाब में प्रतिनिधि ने सूचित किया कि जिला प्रशासन से जरूरी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं और उन्हें रियायतग्राही (Concessionaire) को भेज दिया गया है, जिन्होंने बाद में उन्हें बीमा कंपनी को जमा कर दिया है. डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने निर्देश दिया कि आगामी 15 दिनों के अंदर इसे लेकर सारी कार्रवाई पूरी करें और इसकी जानकारी एसडीएम शिमला (ग्रामीण) को दें. चलौंठी में निर्माणाधीन टनल (ETV Bharat)