"मामले निपटाओ, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहो" डीसी ने पटवारी-कानूनगो को दी चेतावनी
हिमाचल के इस जिले में 2 साल से लंबित पड़े निशानदेही मामले, DC ने दिया 10 दिनों का अल्टीमेटम.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 3:02 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में 2 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी निशानदेही मामलों पर अब प्रशासन सख्त हो गया है. डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने सुन्नी उपमंडल के तहत पटवारियों के साथ वीरवार को खंड विकास कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में हुई बैठक में रिकॉर्ड को क्रॉस चेक किया. इस दौरान जब हर पटवार सर्कल में लंबित निशानदेही की रिपोर्ट ली गई तो कई जगह दो सालों से लोगों की निशानदेही नहीं हो पाई है. जिस पर डीसी ने सुन्नी कानूनगो से निशानदेही के देरी पर कारण पूछा.
डीसी ने दी 10 दिनों की डेडलाइन
डीसी शिमला ने लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को 10 दिन में मामले को निपटाने की डेडलाइन दी है. डीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि मामले निपटाओ, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहो. प्रशासनिक ढिलाई पर डीसी शिमला का यह कड़ा रुक अब पूरे विभाग में हलचल मचा रहा है. वहीं, डीसी अनुपम कश्यप ने फील्ड स्टाफ को बेवजह कामों में अड़चन न लगाने की भी चेतावनी दी. उन्होंने अधिकारियों को 12 तरह के रजिस्टर अप टू डेट रखने के भी निर्देश दिए. जिसमें अब किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी.
लंबरदारों के नियुक्ति पत्र होंगे चेक
सुन्नी में बैठक के दौरान सामने आया कि कुछ जगह पर लोग खुद को लंबरदार बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं. जिस पर डीसी अनुपम कश्यप ने सभी पटवारियों को अपने सर्कल में लंबरदारों के नियुक्ति पत्र चेक करने के निर्देश दिए. इस दौरान अगर कोई व्यक्ति नियुक्ति के बिना अपने को लंबरदार कहलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. बता दें कि बैठक में जूनी पटवार सर्कल में इसी तरह का मामला सामने आया है. इस बारे में पटवारी ने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है.
अनुमति के बिना स्टेशन छोड़ा तो होगी कार्रवाई
डीसी अनुपम कश्यप ने कहा कि अगर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी तैनात क्षेत्र से बाहर बिना स्थान छोड़ने की अनुमति के अवकाश पर पाया गया तो उसके खिलाफ सीसीएस नियमों के तहत कार्रवाई होगी. इस बैठक में कानूनगो खटनोल द्वारा रोजाना शिमला से अप-डाउन करने का मामला सामने आया. डीसी शिमला ने कहा कि स्टेशन को बिना अनुमति के छोड़ना सेवा नियमों के खिलाफ है. इस से सरकारी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और आमजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
डीसी ने पटवारी को दिए ये निर्देश
वहीं, डीसी ने बैठक के दौरान पटवारी को सबसे पहले डैमेज रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करने के भी निर्देश दिए. साधारण कागज पर बिना तिथि के जारी हुई डैमेज रिपोर्ट किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगी. अगर इस तरह की डैमेज रिपोर्ट पाई गई तो सीधे पटवारी का निलंबन किया जाएगा. डीसी ने पटवारियों को कानूनगो को ग्राम सभा की बैठकों में भी उपस्थित रहने के निर्देश दिए. जिसकी रिपोर्ट डीसी ऑफिस को भी देनी होगी. वहीं, इस दौरान डीसी ने फील्ड स्टाफ से अपने-अपने एरिया में चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के बच्चों की सूचना मांगी तो कोई भी पटवारी और कानूनगो सूचना नहीं दे पाया. जिस पर डीसी ने अपनी नाराजगी जताई. डीसी अनुपम कश्यप ने अधिकारियों को नशे के खिलाफ सरकार के चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान पर फील्ड में तत्परता से काम करने के भी निर्देश दिए.