हर मोर्चे पर एक्टिव हिमाचल का ये 'अनुपम' डीसी, देश के बेस्ट 100 डीएम में ऐसे मिली जगह
फेम इंडिया के सबसे प्रभावशाली 100 डीएम में पांच डीसी हिमाचल प्रदेश के हैं, जिन्होंने अपने 'अनुपम' कार्यों से ये पहचान पाई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 7:56 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौजूद ब्रिटिश कालीन इमारत में जिले के सबसे ताकतवर नौकरशाह का दफ्तर है. इसी दफ्तर में एक 'अनुपम' अधिकारी बैठता है, नाम है अनुपम कश्यप, पद है डीसी शिमला. इन्हीं का नाम फेम इंडिया के सबसे प्रभावशाली 100 डीएम में है. हिमाचल में ये पदनाम (डीएम) डीसी के रूप में है. वैसे तो फेम इंडिया के सर्वे की अपनी ही प्रक्रिया है, लेकिन ये 'अनुपम' अफसर चुपचाप लीक से हटकर काम करने में विश्वास करता है.
छात्रों को डीसी शिमला का 'अनुपम' तोहफा
विद्यार्थी काल में अनुपम कश्यप मेधावी छात्र थे. वे भली-भांति जानते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए डिक्शनरी कितनी उपयोगी है. अनुपम कश्यप ने अपने जिले के एक सरकारी स्कूल को गोद लिया. ये सिर्फ औपचारिक रूप से गोद लेने की प्रक्रिया पूरा करने जैसा नहीं था. उन्होंने स्कूल में छात्रों को अपने पैसे से डिक्शनरीज बांटी. उन्होंने 273 बच्चों को ये तोहफा दिया. इस पर सत्तर हजार रुपए का खर्च उन्होंने खुशी से उठाया. अनुपम कश्यप ऐसे काम करते रहते हैं. कुछ समय पहले जिला स्तर पर निराश्रित बच्चों के लिए स्थापित कोष की शुरुआत भी उन्होंने अपनी जेब से 51 हजार रुपए के अंशदान से की. जिला स्तरीय सुख आश्रय कोष में पहला अंशदान डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने ही किया.
नशे के खात्मे के लिए नंबरदारों को बनाया सहयोगी
हिमाचल में नशे की घातक प्रवृति पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण स्तर पर काम करने की जरूरत को पहचानते हुए डीसी अनुपम कश्यप ने नंबरदारों को एक जिम्मेदारी सौंपी. नशे के खिलाफ सरकार के अभियान में उन्होंने नंबरदारों को भी सहयोगी बनाया. इस मुहिम का असर ये हुआ कि अब ग्रामीण स्तर पर नशे का काला कारोबार करने वाले असामाजिक तत्वों को लेकर प्रशासन तक सूचनाएं पहुंच रही हैं. जिला शिमला में प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने में इस युवा अफसर ने अहम भूमिका निभाई है. इससे पहले अनुपम कश्यप ने परिवहन निदेशालय में सेवा के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया. उनकी सेवाओं के दौरान ही परिवहन निदेशालय हिमाचल सरकार का पहला निदेशालय बना, जहां के वाहनों में पेट्रोल व डीजल का प्रयोग नहीं होता.
फेम इंडिया कैसे चुनती है बेस्ट डीएम ?
फेम इंडिया बेस्ट डीएम का चुनाव करते समय न सिर्फ आम जनता से फीडबैक लेती है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों से राय ली जाती है. ये सर्वे 10 पैरामीटर्स पर आधारित होता है. डीएम का क्या विजन है, क्या नवीन प्रयोग किए गए हैं, आम जनता के हित के निर्णय कैसे लिए गए हैं, संकटपूर्ण स्थितियों में किस तरह से क्विक रिस्पांस किया गया आदि. ऐसे पैरामीटर्स पर डीएम की कार्यप्रणाली को कसा जाता है.
कौन हैं डीसी शिमला अनुपम कश्यप ?
अनुपम कश्यप 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर सेवाएं दी हैं. मौजूदा समय में वे शिमला जिले के डीसी हैं. उससे पहले वे परिवहन निदेशालय में सेवारत थे. अनुपम कश्यप उच्च शिक्षित अधिकारी हैं. उन्होंने एमबीए भी किया है. कॉलेज समय में वे अत्यंत कुशल डिबेटर रहे हैं. साल 1972 में 24 अक्टूबर को जन्मे अनुपम कश्यप के पिता एचएन कश्यप भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं. वे फरवरी 2024 में जिला शिमला के डीसी बनाए गए थे. अनुपम कश्यप का कहना है कि उनका हर संभव प्रयास रहता है कि जिले की आम जनता की समस्याओं को समय पर दूर किया जाए. उनका कहना है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए.
अपूर्व सेवा का अनुपम उदाहरण डीसी मंडी
मंडी के डीसी अपूर्व देवगन अपनी ऊर्जा का लेकर उस समय चर्चा में आए, जब हिमाचल में बरसात के कारण आपदा का कहर टूटा. अपूर्व देवगन ने राहत और बचाव कार्य अभियान की कमान खुद संभाली. घायल होने के बावजूद वो आपदा से पीड़ित हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जूझते रहे. भारी बरसात से प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने दिन-रात एक कर दिया था. वे सोशल मीडिया पर खूब सराहे गए थे. अपूर्व देवगन 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. सामान्य समय में वे अपने जिले की जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशीलता से काम करते हैं. उन्होंने जिले में बच्चों में पठन-पाठन के संस्कार विकसित करने के लिए अपना पुस्तकालय का कांसेप्ट भी चलाया है. वे चंबा में भी डीसी रहे हैं. इसके अलावा वे बंजार, करसोग में एसडीएम रहे हैं.
फील्ड में सक्रिय गंधर्वा राठौर
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर की कमान संभाल रही गंधर्वा राठौर 2016 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. वे पूर्व में पश्चिमी बंगाल में भी एसडीएम के तौर पर सेवाएं दे चुकी हैं. ऐसे में उनके पास काम का व्यापक अनुभव है. हमीरपुर में पदभार संभालने के बाद से ही वे फील्ड में सक्रिय रहती हैं. स्कूलों का निरीक्षण हो या आंगनबाड़ी केंद्रों की समस्याएं या फिर ग्रामीण इलाकों में संपर्क मार्गों की दशा को सुधारना, युवा अधिकारी फील्ड विजिट पर फोकस करती हैं. यही कारण है कि सीएम के गृह जिले की जिम्मेदारी उनको दी गई है. डीसी हमीरपुर से पहले उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया है. इनमें बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा जैसा महत्वपूर्ण पद भी है. निदेशक महिला व बाल विकास और कौशल विकास निगम में रहते हुए गंधर्वा ने उल्लेखनीय कार्य से सरकार व आम जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा. उच्च शिक्षित गंधर्वा राठौर अपने कार्य के प्रति समर्पण भाव के लिए पहचान रखती हैं.
राज में कुशल हेमराज बैरवा
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की कमान 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हेमराज बैरवा के हाथों में है. बैरवा शांत स्वभाव के अधिकारी के रूप में पहचान रखते हैं. उन्होंने राज्य सरकार में एनआरएचएम व शिक्षा विभाग में उल्लेखनीय कार्य किया है. तकनीकी दक्षता वाले इस अधिकारी का भी फील्ड विजिट पर जोर रहता है. चूंकि उन्होंने आईआईटी कानपुर से शिक्षा ग्रहण की है, लिहाजा वे तकनीकी कार्यों में दक्ष हैं. इस दक्षता का उपयोग वे सरकारी योजनाओं को लागू करने में बखूबी करते हैं. किसान परिवार से संबंध रखने के कारण बैरवा ग्रामीण इलाकों की समस्याओं से परिचित हैं. आपदा प्रबंधन में उनकी गहरी पकड़ है. वे हमीरपुर के भी डीसी रह चुके हैं.
डीसी सोलन की पहचान बना अनुशासन
वहीं, डीसी सोलन मनमोहन शर्मा प्रभावशाली अफसरों में गिने जाते हैं. वे किसी भी फरियादी को काम के लिए जरा सा भी इंतजार नहीं करवाते हैं. समय पर काम करना उनकी पहचान है. वे खुद भी समय से पहले ऑफिस आते हैं. इसी अनुशासन के कारण अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी भी प्रेरित होते हैं. मनमोहन शर्मा विगत में पंचायती राज विभाग में सेवाएं दे चुके हैं. ग्रामीण हिमाचल की समस्याओं से परिचित होने के कारण उनका फोकस आम जनता के कार्य समय पर करने में रहता है. साल 2014 बैच के आईएएस अधिकारी मनमोहन शर्मा जिला शिमला से संबंध रखते हैं.