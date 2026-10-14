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देवघर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण व सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर मंथन, यात्री सुविधाएं भी बेहतर बनाने पर जोर

देवघर: संथाल परगना प्रमंडल के छह जिलों में देवघर सबसे महत्वपूर्ण जिला है. यहां बड़े शहरों की तरह लगभग सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं. इन्हीं सुविधाओं में देवघर एयरपोर्ट भी शामिल है, जो न केवल संथाल परगना के छह जिलों, बल्कि बिहार के भागलपुर, लखीसराय, बांका, जमुई और मुंगेर जैसे जिलों के लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है.

देवघर एयरपोर्ट की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए जिला प्रशासन यहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है. इसी क्रम में बुधवार को उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने एयरपोर्ट के नए निदेशक राजेश कुमार के साथ अहम बैठक की. बैठक में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण, सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की गई.

डीजीसीए के अनुसार करवाएं मॉकड्रिल: उपायुक्त

बैठक के दौरान उपायुक्त ने एयरपोर्ट प्रबंधन को डीजीसीए के निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया. साथ ही विमान के सुरक्षित परिचालन और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार मॉकड्रिल आयोजित करने पर भी जोर दिया.

सुरक्षित उड़ान के साथ यात्रियों की सुरक्षा पर भी जोर

देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपायुक्त ने आसपास के क्षेत्रों में होने वाले अतिक्रमण और अवैध भवन निर्माण पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि विमानों के सुरक्षित परिचालन और उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके साथ ही एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले यात्रियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई. एयरपोर्ट से कुंडा मोड़ तक यात्रियों की सुरक्षा और आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया.