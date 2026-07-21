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Shravani Mela 2026: दुमका डीसी ने तैयारियों का लिया जायजा

दुमकाः राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त ने बासुकीनाथ मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण. श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम जलार्पण को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश.

राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 के सफल, सुरक्षित एवं व्यवस्थित आयोजन को लेकर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बासुकीनाथ पहुंचकर संपूर्ण मेला क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के आवागमन, रूट लाइन, आवासन, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा एवं सुरक्षा व्यवस्था सहित मेला आयोजन से जुड़ी विभिन्न तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बेदिया, दर्शनिया टीकर, तारा मंदिर होते हुए रूट लाइन, शिवगंगा सहित सम्पूर्ण मेला क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो तथा उन्हें सुगमतापूर्वक एवं सुरक्षित तरीके से बाबा बासुकीनाथ का दर्शन एवं जलार्पण कराया जाए. रूट लाइन में श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.

श्रावणी मेला की तैयारी का जायजा लेते डीसी (ETV Bharat)

डीसी ने टेंट सिटी एवं अन्य आवासन केंद्रों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं के ठहरने वाले सभी आवासन केंद्रों में पर्याप्त पेयजल, स्वच्छ एवं कार्यशील शौचालय, बिजली, प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट सहित अन्य सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहें. आवासन केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम सुनिश्चित करने के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने तथा उनकी नियमित निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बासुकीनाथ पहुंचते हैं. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें. मेला क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन पर विशेष ध्यान दिया जाए. भीड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त संख्या में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के साथ आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग एवं अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं.

उपायुक्त ने मेला क्षेत्र में व्यापक साफ-सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि पूरे मेला अवधि के दौरान नियमित रूप से सफाई कार्य कराया जाए. कूड़ा-कचरा का त्वरित उठाव एवं उचित निस्तारण सुनिश्चित हो. उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था की लगातार निगरानी करने तथा श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.