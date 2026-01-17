चंडीगढ़ में NAKSHA पायलट परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक, 31 जनवरी तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य
चंडीगढ़ में NAKSHA पायलट परियोजना की समीक्षा बैठक में डीसी ने सर्वे कार्य 31 जनवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य दोहराया.
Published : January 17, 2026 at 10:10 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में NAKSHA पायलट परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त (डीसी) निशांत कुमार यादव ने की. इस दौरान क्षेत्रीय सर्वेक्षण, ग्राउंड-ट्रुथिंग और सत्यापन गतिविधियों की अब तक की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई.
कई विभागों और एजेंसियों की रही सहभागिता: इस समीक्षा बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त, सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी, एनआईसी के प्रतिनिधि, नगर निगम चंडीगढ़ (एमसीसी) के अधिकारी शामिल हुए. इसके अलावा एनपीएमयू दिल्ली और एमपीएसईडीसी भोपाल के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया.
सेक्टर-2 से सेक्टर-17 तक सर्वे कार्य जारी: बैठक में बताया गया कि, "NAKSHA परियोजना के तहत सेक्टर-2 से सेक्टर-17 तक कुल लगभग 7,000 संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है. इन संपत्तियों में आवासीय और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की इकाइयां शामिल हैं, जिन्हें डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है."
4,500 संपत्तियों का भौतिक सत्यापन पूरा: अधिकारियों ने जानकारी दी कि अब तक करीब 4,500 संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण और ग्राउंड-ट्रुथिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है. इस प्रक्रिया के जरिए संपत्ति की वास्तविक स्थिति, उपयोग और स्वामित्व से जुड़ी जानकारी को सत्यापित किया जा रहा है
20 फील्ड टीमें कर रही हैं सर्वे: वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 20 फील्ड टीमें सर्वे कार्य में लगी हुई हैं. प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के बावजूद सर्वे का काम लगातार जारी है. प्रशासन को उम्मीद है कि परियोजना का फील्ड सर्वे और सत्यापन कार्य 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित समयसीमा में पूरा कर लिया जाएगा.
डीसी ने समयबद्ध कार्य पूरा करने के दिए निर्देश: डीसी निशांत कुमार यादव ने परियोजना से जुड़े सभी विभागों और एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने स्पष्ट किया कि पायलट परियोजना को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है, ताकि चंडीगढ़ में सटीक, अद्यतन और विश्वसनीय संपत्ति रिकॉर्ड तैयार किए जा सकें.
नागरिकों से सहयोग की अपील: चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी नागरिकों और संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे फील्ड सर्वे टीमों को पूरा सहयोग दें. प्रशासन ने कहा कि, "सर्वे के दौरान मांगे जाने पर संपत्ति से जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना परियोजना की सफलता के लिए आवश्यक है."
पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा का भरोसा: प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि, "NAKSHA परियोजना के तहत एकत्र किया गया डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और केवल आधिकारिक व वैधानिक उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जाएगा. प्रशासन के अनुसार यह परियोजना भविष्य में संपत्ति रिकॉर्ड प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, सुलभ और भरोसेमंद बनाने में अहम भूमिका निभाएगी."
