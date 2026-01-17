ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में NAKSHA पायलट परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक, 31 जनवरी तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में NAKSHA पायलट परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त (डीसी) निशांत कुमार यादव ने की. इस दौरान क्षेत्रीय सर्वेक्षण, ग्राउंड-ट्रुथिंग और सत्यापन गतिविधियों की अब तक की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई.

कई विभागों और एजेंसियों की रही सहभागिता: इस समीक्षा बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त, सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी, एनआईसी के प्रतिनिधि, नगर निगम चंडीगढ़ (एमसीसी) के अधिकारी शामिल हुए. इसके अलावा एनपीएमयू दिल्ली और एमपीएसईडीसी भोपाल के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया.

सेक्टर-2 से सेक्टर-17 तक सर्वे कार्य जारी: बैठक में बताया गया कि, "NAKSHA परियोजना के तहत सेक्टर-2 से सेक्टर-17 तक कुल लगभग 7,000 संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है. इन संपत्तियों में आवासीय और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की इकाइयां शामिल हैं, जिन्हें डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है."

4,500 संपत्तियों का भौतिक सत्यापन पूरा: अधिकारियों ने जानकारी दी कि अब तक करीब 4,500 संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण और ग्राउंड-ट्रुथिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है. इस प्रक्रिया के जरिए संपत्ति की वास्तविक स्थिति, उपयोग और स्वामित्व से जुड़ी जानकारी को सत्यापित किया जा रहा है

20 फील्ड टीमें कर रही हैं सर्वे: वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 20 फील्ड टीमें सर्वे कार्य में लगी हुई हैं. प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के बावजूद सर्वे का काम लगातार जारी है. प्रशासन को उम्मीद है कि परियोजना का फील्ड सर्वे और सत्यापन कार्य 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित समयसीमा में पूरा कर लिया जाएगा.