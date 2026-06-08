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नगर परिषद की सुस्ती पर डीसी की सख्तीः सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट परियोजनाओं पर रिपोर्ट सौंपने का आदेश

रामगढ़ में डीसी ने विकास योजनाओं, राजस्व संग्रहण समेत अन्य कार्यों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की.

DC review meeting regarding development schemes and revenue collection in Ramgarh
डीसी द्वारा उच्चस्तरीय बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 8, 2026 at 4:49 PM IST

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रामगढ़ः नगर परिषद के कार्यों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ऋतुराज का सख्त रुख देखने को मिला. आज सोमवार को नगर परिषद कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक डीसी की अध्यक्षता में हुई.

जिसमें उपायुक्त ने विकास योजनाओं, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, राजस्व संग्रहण और नागरिक सुविधाओं की स्थिति पर गहन समीक्षा की. कई योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने की चेतावनी दी.

इस समीक्षा बैठक के दौरान नमामि गंगे योजना के तहत सुगिया एवं गोबरदरहा में निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने असंतोष व्यक्त किया. उन्होंने संबंधित एजेंसी से तत्काल स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण की रफ्तार पर भी नाराजगी जताते हुए जवाब तलब किया गया.

DC review meeting regarding development schemes and revenue collection in Ramgarh
समीक्षा बैठक में डीसी समेत अन्य पदाधिकारी (ETV Bharat)

उपायुक्त ने नगर परिषद के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि टाइड एवं अनटाइड फंड से संचालित की जाने वाली योजनाओं के प्रस्ताव 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके. उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं में अनावश्यक विलंब किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

नगर परिषद क्षेत्र के सभी निर्माणाधीन जलमीनारों की समीक्षा करते हुए डीसी ने 15 जुलाई तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया. गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी डीसी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. सफाई वाहनों की व्यवस्थित टैगिंग, सभी वाहनों में जीपीएस लगाने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा. नगर परिषद के 32 वार्डों के बेहतर प्रबंधन के लिए 16-16 वार्डों पर एक-एक सिटी मैनेजर की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया गया.

DC review meeting regarding development schemes and revenue collection in Ramgarh
निर्देश देते डीसी (ETV Bharat)

आम लोगों तक नगर परिषद की सेवाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए उपायुक्त ने वॉटर टैंकर, सेप्टिक टैंक सफाई और अन्य आवश्यक सेवाओं के संपर्क नंबर सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करने को कहा. साथ ही नशा मुक्ति अभियान के तहत तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया.

सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने नियमित सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत हर माह न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रगति तथा आगामी तीन से चार माह में 80 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए. वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत सभी स्ट्रीट वेंडरों को योजना से जोड़ने और 15 दिनों में असेसमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया.

इस बैठक में नगर परिषद के राजस्व संग्रहण की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने राजस्व बढ़ाने के उपायों पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की और संग्रहण व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए. बैठक के बाद उपायुक्त ने नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण भी किया और अभिलेखों के रखरखाव, साफ-सफाई तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

इस समीक्षा बैठक से स्पष्ट संकेत मिला कि जिला प्रशासन अब नगर परिषद की कार्यप्रणाली और विकास योजनाओं की प्रगति पर सीधे नजर रखेगा तथा लापरवाही या देरी के मामलों में जवाबदेही तय की जाएगी. इस बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष कुसुमलता कुमारी, उपाध्यक्ष रणधीर गुप्ता, कार्यपालक पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

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