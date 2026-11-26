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स्कूल की बदहाली पर धनबाद डीसी ने प्राचार्य को लगाई फटकार, सभी शिक्षकों का वेतन रोकने का दिया आदेश

धनबादः एसएसएलएनटी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अव्यवस्थाओं को लेकर धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने सख्त रुख अपनाया है.

विद्यालय परिसर में गंदगी, चारों ओर उगी जंगली झाड़ियां और छात्राओं के लिए खेल मैदान की व्यवस्था नहीं होने पर डीसी ने प्राचार्य को जमकर फटकार लगाई. इतना ही नहीं, लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए विद्यालय के सभी शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश दिया है. साथ ही एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर शिक्षकों को जिले के सुदूरवर्ती प्रखंडों में स्थानांतरित करने की चेतावनी दी है.

दरअसल, गुरुवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन बैंक मोड़ स्थित एसएसएलएनटी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परिसर पहुंचे. यहां उन्होंने पूरे विद्यालय का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान परिसर में जगह-जगह गंदगी और जंगली झाड़ियां देखकर उपायुक्त नाराज हो गए. विद्यालय में छात्राओं के खेलने के लिए समुचित मैदान तक उपलब्ध नहीं था। इस बदहाल स्थिति पर उन्होंने प्राचार्य को कड़ी फटकार लगाई.

स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे धनबाद डीसी (ETV Bharat)

डीसी ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थान में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता से लेकर बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी सभी शिक्षकों की है. इसी को लेकर उन्होंने सभी शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश दिया. साथ ही चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में सुधार नहीं हुआ तो लापरवाह शिक्षकों का जिले के सुदूरवर्ती प्रखंडों में तबादला किया जाएगा. उपायुक्त ने प्राचार्य और संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह का समय देते हुए पूरे परिसर की साफ-सफाई कराने, जंगली झाड़ियों को हटाने और छात्राओं के लिए खेल मैदान विकसित करने का निर्देश दिया.

दरअसल, उपायुक्त यहां कल्याण विभाग, झारखंड सरकार की ओर से नवनिर्मित 50 बेड क्षमता वाले पिछड़ी जाति बालिका छात्रावास का उद्घाटन करने पहुंचे थे. उन्होंने फीता काटकर छात्रावास का उद्घाटन किया. छात्रावास में पिछड़ी जाति की छात्राओं के रहने और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें बेहतर आवासीय सुविधा मिल सके और पढ़ाई जारी रखने में किसी तरह की परेशानी न हो.