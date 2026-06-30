SIR प्रक्रिया के लिए हजारीबाग तैयार, पीडीएफ के माध्यम से गणना प्रपत्र भेज सकते प्रवासी मतदाता
हजारीबाग में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लेकर प्रशासन ने तैयार पूरी कर ली है. प्रवासी मतदाता पीडीएफ के माध्यम से फॉर्म जमा कर सकते हैं.
Published : June 30, 2026 at 2:16 PM IST
हजारीबाग: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात SIR का काम चल रहा है. हजारीबाग में भी बीएलओ मतदाता के घर तक पहुंच रहे हैं. अब बारी है मतदाताओं की. वे इस प्रक्रिया में हिस्सा लें. जिसमें अपना और पूरे परिवार की मैपिंग करवाएं. हर एक व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से अधिक है और वह भारत के नागरिक हैं, वह अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं.
इन दिनों झारखंड में SIR का काम चल रहा है. हजारीबाग में भी बीएलओ मतदाता के घर तीन बार जाएंगे. मतदाता को गणना प्रपत्र भरने के लिए दिया जाएगा. इसके बाद मतदाताओं को उस फॉर्म को सही-सही भरके हस्ताक्षर के साथ बीएलओ को वापस लौटाना है. बीएलओ पावती रसीद भी देंगे, जिसे सुरक्षित रखना है.
SIR प्रक्रिया को लेकर डीसी ने दी जानकारी
यह प्रक्रिया 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगी. महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई मतदाता घर पर नहीं है तो उनके नजदीकी व्यक्ति उन्हें पीडीएफ भेज कर फॉर्म भरवा ले और बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं. उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आलोक में 1 अक्टूबर 2026 की अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जाएगा.
डीसी ने कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन एवं पारदर्शी बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो. इसके साथ ही अपात्र नामों को हटाया जा सके. हजारीबाग जिले में लगभग 81 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है. डीसी ने कहा कि जिले में 5 से 6 प्रतिशत मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या फिर वह हमेशा के लिए दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं. शेष जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, वह प्रक्रिया पूरी कर लें.
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