सर चूहा खा गया कॉपी! बच्चे के मुंह से सुनते ही भावुक हुए डीसी, जानिए फिर क्या किया

बोकारो में स्कूल के निरीक्षण के दौरान डीसी ने बच्चों को कॉपी और बैग दिए.

DC school inspection in Bokaro
बच्चों को पढ़ाते हुए डीसी अजय नाथ झा (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 13, 2026 at 4:59 PM IST

3 Min Read
बोकारो: जिले के बेरमो प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में उस समय भावुक क्षण देखने को मिला, जब उपायुक्त अजय नाथ झा मतदान केंद्रों के निरीक्षण के क्रम में अचानक स्कूल पहुंचे. निरीक्षण के दौरान उनकी नजर एक नन्हें छात्र सूरज की कॉपी पर पड़ी, जिसके कई पन्ने फटे हुए थे. उपायुक्त ने स्नेहपूर्वक पूछा, तुम्हारी कॉपी क्यों फटी है? सवाल सुनकर सूरज कुछ क्षण चुप रहा, फिर मासूमियत से बोला, सर मेरी कॉपी को चूहों ने खा लिया है.

इस सहज उत्तर ने वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया. डीसी ने इसके बाद तुरंत सभी बच्चों के लिए नई कॉपी और स्कूल बैग की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए. हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह घटना उनके मन को व्यथित कर गई.

जानकारी देते डीसी अजय नाथ झा (Etv bharat)

तत्काल कॉपी मंगवाई

डीसी ने बताया कि इस स्कूल में 18 बच्चों का नामांकन था और उस दिन लगभग 10 बच्चों की उपस्थिति थी और सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे. इन बच्चों से, मैंने बातचीत की और बच्चों से जानना चाहा कि वह कैसे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ कुछ छोटे-छोटे सवाल किये. एक बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी लेकिन उसकी कॉपी फटी हुई थी, जैसे मैंने उससे पूछा उसने बहुत मासूमियत से कहा कि चूहों ने खा लिया है. स्थिति भांप कर तत्काल मैंने कॉपी मंगवाई. सभी बच्चों को कॉपी और बैग मंगवाकर दिए ताकि चूहों से अपनी कॉपी को बचा सके. यह सुनकर मैं इस मामले में काफी व्यथित हो गया या द्रवित हुआ हूं. मुझे प्रतीत हुआ कि अभी लंबा रास्ता तय करना है.

बच्चों के साथ होना चाहिए शालीनता वाला व्यवहार

डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि प्राइमरी स्कूल में हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं. गांव-गांव में मेधावी बच्चे हैं और इन्हें अभी बहुत दूर तक जाना है. इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है. हम लोग सरकारी तनख्वाह प्राप्त करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं. मैंने शिक्षकों को मोटिवेट किया कि आप लोग बच्चों का दुख दर्द समझिए. बच्चों से ऐसा व्यवहार करें कि यह बच्चे आप लोगों से घूल मिल जाए और अपनी बातों को रख सके. इनकी कठिनाइयों को समझने की जरूरत है. क्या हम शिक्षा विभाग के अधिकारी इन बच्चों को एक कॉपी किताब नहीं दे सकते हैं?

चुनाव को लेकर बूथ के निरीक्षण के दौरान स्कूलों का निरीक्षण कर रहे थे. हम वैसे स्कूल में जा रहे हैं, जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं है. इस दौरान मैं स्कूल की व्यवस्था को देखने का भी प्रयास कर रहा हूं. हमें बच्चों के साथ सहज होना होगा, जिससे बच्चे अपनी बातों को बेझिझक रख सके और यह घटना मेरे लिए एक सबक है. उस पल मुझे एहसास हुआ कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, ताकि हर बच्चे को बेहतर शैक्षणिक सुविधा मिल सके: अजय नाथ झा, डीसी

संपादक की पसंद

