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'कोई बच्चा छूटे नहीं' अभियान तेज, शत प्रतिशत स्कूल में नामांकन और उपस्थिति पर प्रशासन का फोकस

धनबाद में जिला प्रशासन ने शत प्रतिशत स्कूलों में नमांकन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है.

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लोगों को संबोधित करते हुए डीसी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 11, 2026 at 6:53 PM IST

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धनबाद: जिले में शिक्षा को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया गया है. 'कोई बच्चा छूटे नहीं, हर बच्चा स्कूल से जुड़े' थीम के तहत प्रशासन अभियान चला रहे हैं. लक्ष्य 5 से 18 वर्ष के शत-प्रतिशत बच्चों को स्कूल से जोड़ना, उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और ड्रॉपआउट की समस्या को खत्म करना है.

न्यू टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि बच्चों की कम उपस्थिति और स्कूल छोड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है. इसे रोकने के लिए स्कूल प्रबंधन, जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है. डीसी ने बताया कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों से जोड़ा जाएगा. जिससे बच्चों को शुरुआती स्तर से ही नामांकन सुनिश्चित हो सके. साथ ही अगर कोई बच्चा तीन दिन तक स्कूल नहीं आता है तो, शिक्षक उसके घर जाकर कारण जानेंगे और उसे वापस स्कूल लाने का प्रयास करेंगे.

जानकारी देते विधायक और डीसी (ईटीवी भारत)

विधायक राज सिन्हा ने दी प्रतिक्रिया

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि हर आंगनबाड़ी सेविका की जिम्मेदारी होगी कि पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का नामांकन नजदीकी स्कूल में कराया जाए. इसके अलावा जिस पंचायत में 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित होगा, वहां के मुखिया को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा. कार्यक्रम में विधायक राज सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि जनप्रतिनिधि इस अभियान में पूरी तरह सहयोग करेंगे और घर-घर जाकर अभिभावकों को जागरूक करेंगे. वहीं जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि शिक्षा ही भविष्य की कुंजी है और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना समाज की जिम्मेदारी है.

सरकारी स्कूलों को बनाया जाए आकर्षक: मेयर

धनबाद मेयर संजीव सिंह ने सुझाव दिया कि सरकारी स्कूलों को बच्चों के लिए आकर्षक बनाया जाए. जिससे वे स्वेच्छा से स्कूल आने के लिए प्रेरित हो. वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक आयुष कुमार ने बताया कि प्राथमिक स्तर पर जिले में लगभग शत-प्रतिशत नामांकन हासिल कर लिया गया है और अब लक्ष्य 2030 तक माध्यमिक स्तर पर भी इसे प्राप्त करना है.

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ड्रॉपआउट बच्चों को फिर से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है. इसके लिए विशेष नामांकन अभियान, शिक्षा मेले और बाल संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वे इस अभियान को जन-आंदोलन बनाए. साथ ही घर-घर तक यह संदेश पहुंचाए कि 'कोई बच्चा छूटे नहीं, हर बच्चा स्कूल से जुड़े'.

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