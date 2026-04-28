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धार्मिक अनुष्ठान में हवाई फायरिंग में महिला की मौत मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, इन फैक्ट्स पर होगी जांच

इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है.

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हवाई फायरिंग में महिला की मौत मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 7:30 AM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू में धार्मिक अनुष्ठान में हवाई फायरिंग में 26 साल की महिला की दर्दनाक मौत के बाद से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम जांच में जुटी है. इसी बीच कुलगांव में धार्मिक कार्यक्रम (प्राण प्रतिष्ठा समारोह) के दौरान हुई फायरिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए हैं. ये जांच सात दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट उपायुक्त शिमला को सौंपेगी.

महिला की मौत मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 196 के तहत इस घटना की विस्तृत जांच के लिए आदेश जारी किए गए हैं. जांच का उद्देश्य घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाना, जिम्मेदारी तय करना और किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या प्रक्रियागत त्रुटियों की पहचान करना है. इस जांच के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) शिमला, पंकज शर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. उन्हें निष्पक्ष, विस्तृत एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आश्वासन दिया है कि, इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि, प्रशासन जन सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है.

इन फैक्ट्स पर होगी जांच

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि, "जांच अधिकारी को विभिन्न फैक्ट्स पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं. इनमें फायरिंग की घटना तक पहुंचने वाली घटनाओं के क्रम का निर्धारण करना, मृतका की मृत्यु के कारणों की पुष्टि करना, घटना में शामिल व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करना, आयोजनकर्ताओं की किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक की जांच करना, शस्त्र अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के उल्लंघन की संभावना की जांच करना और आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करना शामिल है."

राज्यपाल ने जताया दुख

कुलगांव, रोहड़ू (शिमला) में एक धार्मिक समारोह के दौरान एक महिला की मृत्यु की घटना अत्यंत पीड़ादायक है. देवभूमि में इस प्रकार की घटना अत्यंत निंदनीय है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं. - कविंद्र गुप्ता, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, घटना उस समय की है जब कुलगांव में 14 सालों के लंबे इंतजार के बाद काष्ठकुणी शैली में तैयार हुए भव्य मंदिर में 'संघेड़ा' रस्म का आयोजन हो रहा था. इस अनुष्ठान में हजारों की संख्या में देवलू और श्रद्धालु पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर झूम रहे थे. चली आ रही परंपरा के अनुसार, भक्त अपने साथ बंदूकें, तलवारें और खुखरी जैसे घातक हथियार लेकर मंदिर परिसर में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे. भारी भीड़ और शोर-शराबे के बीच, किसी अज्ञात शख्स ने 'हर्ष फायरिंग' कर दी. बंदूक से निकली गोली सीधे 26 वर्षीय रितिका को जा लगी. गोली लगते ही रितिका लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ी. देखते ही देखते खुशियों भरा माहौल सन्नाटे में तब्दील हो गया.

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