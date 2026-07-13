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श्रावणी मेला में नहीं होगी नेटवर्क क्रैश और कॉल ड्रॉप की परेशानी, श्रद्धालुओं को मिलेगी कनेक्टिविटी से जुड़ी बेहतर सुविधा!

देवघर: राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन लगातार सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है. लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार स्वास्थ्य, सुरक्षा और यातायात के साथ-साथ मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी प्राथमिकता दी गई है.

इसी कड़ी में देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जिले में संचालित सभी सरकारी एवं निजी टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि मेले की शुरुआत से पहले सभी कंपनियां अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, ताकि श्रद्धालुओं को नेटवर्क क्रैश, कॉल ड्रॉप या इंटरनेट की धीमी गति जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े

उपायुक्त ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं. ऐसे में निर्बाध संचार व्यवस्था और हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने सभी कंपनियों को नेटवर्क बैंड विड्थ बढ़ाने और क्षमता अपग्रेड करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक भीड़ के बावजूद मोबाइल सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहें.

इस बैठक में टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि मेले से पहले आवश्यक स्थानों पर अस्थायी मोबाइल टावर भी लगाए जाएंगे. इससे भीड़ बढ़ने के बावजूद कॉलिंग और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी.