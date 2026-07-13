ETV Bharat / state

श्रावणी मेला में नहीं होगी नेटवर्क क्रैश और कॉल ड्रॉप की परेशानी, श्रद्धालुओं को मिलेगी कनेक्टिविटी से जुड़ी बेहतर सुविधा!

देवघर श्रावणी मेला के दौरान मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर डीसी ने बैठक की.

DC meeting with officials from government and private telecom companies in Deoghar regarding Shravani Mela 2026
देवघर डीसी की बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 13, 2026 at 10:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन लगातार सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है. लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार स्वास्थ्य, सुरक्षा और यातायात के साथ-साथ मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी प्राथमिकता दी गई है.

इसी कड़ी में देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जिले में संचालित सभी सरकारी एवं निजी टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि मेले की शुरुआत से पहले सभी कंपनियां अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, ताकि श्रद्धालुओं को नेटवर्क क्रैश, कॉल ड्रॉप या इंटरनेट की धीमी गति जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े

उपायुक्त ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं. ऐसे में निर्बाध संचार व्यवस्था और हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने सभी कंपनियों को नेटवर्क बैंड विड्थ बढ़ाने और क्षमता अपग्रेड करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक भीड़ के बावजूद मोबाइल सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहें.

इस बैठक में टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि मेले से पहले आवश्यक स्थानों पर अस्थायी मोबाइल टावर भी लगाए जाएंगे. इससे भीड़ बढ़ने के बावजूद कॉलिंग और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी.

DC meeting with officials from government and private telecom companies in Deoghar regarding Shravani Mela 2026
देवघर श्रावणी मेला के दौरान मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर डीसी ने बैठक की. (ETV Bharat)

बता दें कि हर वर्ष श्रावणी मेला में अत्यधिक भीड़ के कारण मोबाइल नेटवर्क पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे कॉलिंग और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित होती हैं. इसका सबसे अधिक असर बाहर राज्यों और विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ता है. इसी समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार पहले से तैयारी शुरू कर दी है, ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को निर्बाध और बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी मिल सके.

इसे भी पढ़ें- देवघर श्रावणी मेला 2026: AI कैमरों, ड्रोन और QRT के सुरक्षा घेरे में होंगे शिवभक्त, DGP ने दिए कई निर्देश

इसे भी पढ़ें- श्रावणी मेले में हाईटेक सुरक्षा, PTZ और AI कैमरों से होगी 24 घंटे निगरानी, श्रद्धालुओं के मोबाइल एंट्री पर भी रहेगी रोक

इसे भी पढ़ें- देवघर श्रावणी मेला 2026: झारखंड-बिहार के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक में कई बिंदुओं पर बनी सहमति

TAGGED:

PREPARATIONS FOR SHRAVANI MELA
DEOGHAR DC SAURABH KUMAR BHUWANIA
MEETING WITH TELECOM COMPANIES
इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी
SHRAVANI MELA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.