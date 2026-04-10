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उत्पाद सिपाही परीक्षाः एग्जाम सेंटर्स पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह बैन

उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक ( Etv Bharat )

धनबादः झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी कर ली है.

रविवार 12 अप्रैल को जिला के 77 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने न्यू टाउन हॉल में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर समेत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. केवल लेखन सामग्री के साथ ही परीक्षार्थियों को प्रवेश मिलेगा. प्रवेश के समय पहचान पत्र का सत्यापन और बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी.

उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक (ETV Bharat)

सुरक्षा के लिहाज से सभी केंद्रों पर सिंगल गेट सिस्टम लागू रहेगा. परीक्षार्थियों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. सभी स्टैटिक दंडाधिकारी, ऑब्जर्वर और पुलिस बल को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है.

प्रशासन ने मीडिया पर भी सख्ती बरतते हुए परीक्षा केंद्रों और स्ट्रांग रूम के आसपास मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है. जब तक उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रूप से स्ट्रांग रूम में जमा नहीं हो जातीं, तब तक दंडाधिकारी केंद्र पर ही तैनात रहेंगे.