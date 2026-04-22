जनगणना में लापरवाही पर सख्त डीसी, BDO पर शोकॉज और वेतन रोकने के निर्देश: जिला स्तर पर व्यापक समीक्षा
रांची में डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने जनगणना समेत विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की.
Published : April 22, 2026 at 11:12 PM IST
रांची: जिले में जनगणना कार्यों की धीमी प्रगति पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित दो महत्वपूर्ण बैठकों में उपायुक्त-सह-प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने जनगणना सहित विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कर दिया कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
प्रखंडों में कार्य की धीमी गति
पहली बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों में चल रहे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई. इस दौरान कई प्रखंडों में कार्य की धीमी गति पर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई गंभीर मानी जाएगी. इसी क्रम में अनगड़ा, सोनाहातू और सिल्ली के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के खिलाफ शोकॉज जारी करने और उनके वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए.
जनगणना से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दें
उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जनगणना से संबंधित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा कराएं. उन्होंने पोर्टल में डेटा एंट्री की प्रक्रिया को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा, ताकि आंकड़ों की शुद्धता बनी रहे. उन्होंने दोहराया कि जनगणना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं की नींव है, इसलिए इसे पूरी जिम्मेदारी और समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए.
दूसरी बैठक में SIR की समीक्षा
वहीं दूसरी बैठक में जिलास्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर व्यापक समीक्षा की गई. इसमें जनगणना कार्य के साथ-साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), विभागीय कार्यों और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई. उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनगणना कार्य भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप त्रुटिरहित और समयबद्ध तरीके से संपादित किया जाए.
अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश
विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी उन्होंने पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर जोर देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. बैठक में आगामी मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार-सह-दक्षिणी प्रमंडल स्तरीय मुखिया सम्मेलन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मंच, पेयजल, शौचालय और बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
सम्हरणालय परिसर में आम लोगों को ना हो दिक्कत
इसके अलावा समाहरणालय परिसर में साफ-सफाई और लिफ्ट सुविधा को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए गए, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. प्रशासनिक पारदर्शिता को और मजबूत करने के उद्देश्य से उपायुक्त ने ट्रेजरी, नजारत, डीआरडीए और भू-अर्जन शाखा को सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के बैंक खातों का सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
उन्होंने लीड बैंक मैनेजर (LDM) को भी निर्देशित किया कि विभिन्न बैंकों में संचालित खातों में होने वाले सरकारी लेनदेन की नियमित निगरानी की जाए, ताकि वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहे. बैठकों में प्रभारी उपविकास आयुक्त सह पीडी आईटीडीए संजय भगत, सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत, अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह, निदेशक डीआरडीए सुदर्शन मुर्मू, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शेषनाथ बैठा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पाण्डेय, जिला सूचना पदाधिकारी राजीव कुमार सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे.
इन बैठकों के जरिए साफ संकेत दिया गया है कि रांची जिला प्रशासन अब जनगणना कार्य समेत सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को लेकर पूरी तरह गंभीर है और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई तय है.
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