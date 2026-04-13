निजी स्कूलों पर सख्ती: फीस, किताब और यूनिफॉर्म नियमों पर डीसी की दो टूक, अब उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई
रांची में डीसी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को आर्यभट्ट सभागार में निजी विद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई.
Published : April 13, 2026 at 8:30 PM IST
रांची: दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में जिले के निजी विद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में CBSE, ICSE और JAC बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे शिक्षा से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करें.
अभिभावकों की शिकायतों पर सख्त रुख
बैठक में फीस वृद्धि, किताब और यूनिफॉर्म को लेकर मनमानी पर प्रशासन ने नाराजगी जताई है. उपायुक्त ने सभी विद्यालयों को 3 दिनों के अंदर अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) का गठन कर इसकी सूचना जमा करने का निर्देश दिया है. अब तक केवल 13 विद्यालयों द्वारा जानकारी देने पर चेतावनी भी दी गई.
फीस बढ़ोतरी पर नियंत्रण
स्कूल स्तर पर शुल्क समिति का गठन अनिवार्य किया गया है. 10% तक फीस वृद्धि स्कूल तय कर सकते हैं, जबकि इससे अधिक बढ़ोतरी के लिए जिला समिति की अनुमति जरूरी होगी. सभी स्कूलों को 20 अप्रैल तक पिछले तीन सत्रों और चालू सत्र का शुल्क विवरण देना होगा.
छात्रों पर अतिरिक्त बोझ नहीं
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगली कक्षा में प्रमोशन के लिए किसी भी प्रकार का पुनर्नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा. साथ ही किसी छात्र को वार्षिक परीक्षा से वंचित करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा.
किताब और यूनिफॉर्म पर बड़ा फैसला
विद्यालय परिसर में किताब और यूनिफॉर्म की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. अभिभावक खुले बाजार से खरीदारी कर सकेंगे और किसी विशेष दुकान से खरीदने का दबाव नहीं बनाया जाएगा. CBSE स्कूलों को केवल NCERT किताबें लागू करने का निर्देश दिया गया है.
शिकायत पर होगी कड़ी कार्रवाई
अबुआ साथी पोर्टल पर मिली शिकायतों के निस्तारण को प्राथमिकता देने को कहा गया है.
नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना
नियमों का उल्लंघन करने पर 50 हजार से 2.5 लाख रुपये तक जुर्माना और मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
अनुपस्थित स्कूलों पर नोटिस
बैठक में 272 में से 192 स्कूल शामिल हुए जबकि अनुपस्थित विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि अभिभावकों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.
सभी निजी विद्यालयों को शिक्षा से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा. अभिभावकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मंजूेेेेेेनाथ भजंत्री, उपायुक्त
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