ETV Bharat / state

जनता दरबार में डीसी ने सुनीं फरियादें, राजस्व मामलों में लापरवाही पर अधिकारियों को शोकॉज

इसी तरह तमाड़ के एक निवासी ने भी शिकायत की कि सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद उनका राजस्व कार्य लंबित है. शिकायत में अंचल निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी पर कार्य में शिथिलता बरतने का आरोप लगाया गया. उपायुक्त ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनों के खिलाफ शोकॉज जारी करने और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

सोनाहातू अंचल के राजस्वकर्मी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक वंकीम चंद्र गांगुली के खिलाफ पंजी-2 में सुधार के कार्य में अनावश्यक देरी की शिकायत भी जनता दरबार में पहुंची. इस पर उपायुक्त ने संबंधित राजस्वकर्मी को शोकॉज करने और पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने का निर्देश दिया.

जनता दरबार में सोनाहातू अंचल के कालीपद महतो ने शिकायत की कि न्यायालय और भूमि सुधार, बुंडू से अनुमति मिलने के बावजूद उनका म्यूटेशन नहीं किया गया. मामले को गंभीर मानते हुए उपायुक्त ने सोनाहातू के अंचलाधिकारी को शोकॉज करने का निर्देश दिया और नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा.

रांचीः समाहरणालय में सोमवार को आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के विभिन्न प्रखंडों और अंचलों से पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनीं. जनता दरबार में भूमि विवाद, म्यूटेशन, पंजी-2 में सुधार, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, राशन कार्ड, अबुआ आवास और चिकित्सा सहायता से जुड़े कई आवेदन आए. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. विशेष रूप से राजस्व मामलों में लापरवाही और अनावश्यक विलंब पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शोकॉज जारी करने का निर्देश दिया.

ईटकी की एक महिला ने आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी जमीन को धोखे से कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि उनके पति ने एक लाख रुपये के बदले जमीन गिरवी रखी थी, जिसे अब संबंधित व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम कराने का प्रयास कर रहा है. उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश

चान्हो प्रखंड के बयासी गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने आपसी भूमि विवाद के समाधान की मांग की. इस पर उपायुक्त ने संबंधित अंचलाधिकारी को ग्रामसभा आयोजित कर नियमानुसार और आपसी सहमति से विवाद का समाधान कराने का निर्देश दिया. जनता दरबार में सरजू कुमार ने अपने बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की. उन्होंने बताया कि उनके बच्चे का इलाज एम्स, नई दिल्ली में चल रहा है और लगातार इलाज के कारण परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है. उपायुक्त ने तत्काल सिविल सर्जन से बात कर हरसंभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील

राहे प्रखंड के निवासी सनी देओल ने स्वेच्छा से अपना गुलाबी राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया. उन्होंने बताया कि अब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर है और उन्हें राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है. इस अवसर पर उपायुक्त ने जिले के सभी अपात्र राशन कार्डधारियों से स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की, ताकि पात्र और जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके.

ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे को लेकर पहुंचे दंपती

जनता दरबार में पंजी-2 सुधार और अबुआ आवास योजना से जुड़े कई आवेदन भी प्राप्त हुए. वहीं एक दंपती अपने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे की शिक्षा और देखभाल के लिए सहायता मांगने पहुंचा. उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक और समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बच्चे को संस्थागत शिक्षा से जोड़ा जाए और परिवार को उपलब्ध सरकारी योजनाओं तथा विशेषज्ञ संस्थानों से समुचित सहायता दिलाई जाए.

जनता दरबार में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि आम नागरिकों के कार्यों में अनावश्यक विलंब, लापरवाही या भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें-

जनता दरबार में राहत और सख्ती साथ-साथ, दिव्यांग की मदद से लेकर जमीन मामलों पर बड़ा एक्शन

रांची के हर अंचल में लगा जनता दरबार, सैकड़ों मामलों का ऑन द स्पॉट निराकरण, मुआवजा राशि मिलते ही खिले चेहरे

जनता दरबार में अंचलाधिकारी को लगी फटकार, विधायक ने पूछा- आप डीसी से बड़े हैं या गवर्नर हैं?