ETV Bharat / state

हजारीबाग डीसी ने सरकारी अस्पताल का किया औचिक निरीक्षण, मरीजों से लेकर ब्लड बैंक तक का जाना हाल

मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते डीसी ( ईटीवी भारत )