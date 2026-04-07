हजारीबाग डीसी ने सरकारी अस्पताल का किया औचिक निरीक्षण, मरीजों से लेकर ब्लड बैंक तक का जाना हाल
हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का औचिक निरीक्षण किया.
Published : April 7, 2026 at 9:09 PM IST
हजारीबाग: स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इन दोनों हजारीबाग जिला प्रशासन कई स्तर पर काम कर रही है. इसी कड़ी में हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है. साथ ही मरीज को क्या सुविधा दी जा रही है, इसकी विस्तृत जानकारी ली.
डीसी ने ब्लड बैंक का लिया जायजा
डीसी ने निरीक्षण के दौरान ब्लड बैंक की भी वास्तविक स्थिति को समझा और ब्लड बैंक में ब्लड की क्या स्थिति है, यह भी जानकारी ली. इस दौरान अस्पताल के रजिस्टर में मरीज का एंट्री को लेकर भी निरीक्षण किया. साथ ही मरीजों को किस तरह से दवा उपलब्ध कराई जा रही है, इसका भी निरीक्षण किया है. हजारीबाग उपायुक्त ने औचक निरीक्षण के दौरान कई विभाग की जानकारी ली.
बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार वचनबद्ध: डीसी
डीसी ने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने और मरीजों को क्या सुविधा दी जा रही है, इसकी जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं. डीसी ने आश्वस्त किया कि बेहतर सुविधा उपलब्ध हो, इसे लेकर सरकार वचनबद्ध है. जिला प्रशासन हर एक व्यक्ति, जो सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसे लेकर काम कर रही है.
मेडिकल कॉलेज परिसर को इन दिनों लोग पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग में ला रहे हैं. निजी एंबुलेंस के साथ-साथ चार पहिया वाहन लगाकर लोग छोड़ दे रहे हैं. इस पर उपायुक्त ने संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी अतिरिक्त सुरक्षा बल अस्पताल परिसर में तैनात होंगे. डीसी ने कहा कि जो भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से गाड़ी पार्क कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी.
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