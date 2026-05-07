मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निरीक्षण, डीसी ने सुपरिटेंडेंट को किया शोकॉज
पलामू में डीसी ने मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया.
Published : May 7, 2026 at 11:33 PM IST
पलामूः डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने गुरुवार को पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अस्पताल में कई खामियां पाईं.
बिना कारण के मरीजों को रेफर करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दरअसल पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से बड़ी संख्या में मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जाता है.
निरीक्षण के क्रम में डीसी ने पाया कि ओपीडी के शौचालय के दरवाजे टूटे हुए हैं एवं साफ सफाई नहीं है. मौके पर ही सफाई सुपरवाइजर को निलंबित करने का निर्देश जारी किया गया जबकि हॉस्पीटल सुपरिटेंडेंट से जवाब मांगा गया है.
इस दौरान डीसी ने निर्देश दिया कि बिना उचित कारण के मरीज को रेफर करने पर संबंधित डॉक्टर एवं कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. निरीक्षण के क्रम में डीसी ने मरीजों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना. डीसी ने अस्पताल में दलाली के खिलाफ कार्रवाई कभी निर्देश दिया और बिना कारण के अस्पताल में मौजूद रहने वाले लोगों को चिन्हित करने को भी कहा गया है.
इस निरीक्षण के क्रम में अस्पताल को डॉक्टर के रोस्टर को सार्वजनिक करने को कहा गया है. निरीक्षण में पाया गया कि अस्पताल में मरीजों के साथ अटेंडेंट काफी संख्या में मौजूद हैं. मरीज के अटेंडेंट को लेकर भी गाइडलाइन जारी करने को कहा गया है.
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