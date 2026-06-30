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रांची डीसी ने किया ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था और मशीनों के रख-रखाव की ली जानकारी

रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए.

Ranchi DC inspected EVM warehouse
ईवीएम वेयर हाउस के निरीक्षण के दौरान रांची डीसी व पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 30, 2026 at 4:13 PM IST

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रांचीः उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने मंगलवार को नगड़ी स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था और मशीनों के रख-रखाव की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के सुरक्षित संरक्षण, अभिलेखों के संधारण और वेयर हाउस में लागू सुरक्षा मानकों का जायजा लिया. इस मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.

ECI के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित होः उपायुक्त

निरीक्षण के दौरान रांची उपायुक्त ने अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मशीनों के रख-रखाव, सुरक्षा व्यवस्था और निर्धारित प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. वेयर हाउस में उपलब्ध व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने आवश्यक सुधार संबंधी निर्देश भी दिए.

उपायुक्त ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि वेयर हाउस में प्रवेश, निगरानी और रिकॉर्ड संधारण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप संचालित हों. उन्होंने कहा कि समय-समय पर होने वाले निरीक्षण का उद्देश्य व्यवस्थाओं का आकलन करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें और अधिक मजबूत बनाना है, ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी चुनाव के लिए मशीनें पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित रहें.

Ranchi DC inspected EVM warehouse
ईवीएम वेयर हाउस के कर्मियों के साथ डीसी व अन्य पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

मशीनों के सुरक्षित रख-रखाव का निर्देश

उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा और मशीनों का सुरक्षित रख-रखाव निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा विषय है. सभी अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें. सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा. नियमित निरीक्षण का उद्देश्य व्यवस्थाओं की सतत समीक्षा करना और आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक चुनाव पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वास के साथ संपन्न कराया जा सके.

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