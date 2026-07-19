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सावन को लेकर पहाड़ी बाबा मंदिर में हाई अलर्ट, सुविधाओं और सुरक्षा पर विशेष जोर

सावन से पहले रांची के पहाड़ी मंदिर की तैयारियों का डीसी ने जायजा लिया. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए.

DC INSPECTED PAHARI MANDIR
विकास कार्यों को लेकर निर्देश देते डीसी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 4:31 PM IST

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रांची: सावन माह की शुरुआत से पहले रांची के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने रविवार को पहाड़ी बाबा मंदिर का दौरा कर चल रहे विकास कार्यों और श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सावन के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को दर्शन, पूजा-अर्चना और अन्य सुविधाओं में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. सभी विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं और उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता न हो.

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियों, शौचालय निर्माण, सीढ़ियों पर बैठने की व्यवस्था, पेवर ब्लॉक बिछाने का कार्य, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और अन्य आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य पूरा करें.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

संबंधित पदाधिकारियों को दिए निर्देश

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि पहाड़ी बाबा मंदिर रांचीवासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है. सावन के महीने में यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में मंदिर परिसर और पहुंच मार्ग को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीढ़ी मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाए, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो तथा पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं हर समय उपलब्ध रहे.

सावन महीने को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है. उपायुक्त ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे पूजा के लिए शीशे की किसी भी वस्तु का उपयोग न करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि सावन के दौरान पहाड़ी मंदिर परिसर में शीशे की बनी किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. साथ ही मंदिर के आसपास के दुकानदारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे शीशे में पैक या शीशे से बनी पूजा सामग्री की बिक्री नहीं करें, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे.

मंदिर में की विशेष पूजा-अर्चना

उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग नियमित रूप से कार्यों की समीक्षा करें और अगर कहीं कोई कमी मिले तो उसका तत्काल समाधान किया जाए. निरीक्षण के बाद उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिला प्रशासन की ओर से पहाड़ी बाबा मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की. उन्होंने राज्य और रांची जिले के लोगों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करते हुए भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा.

इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर कुमार रजत, सिटी एसपी पारस राणा, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, प्रशिक्षु आईएएस आस्था शरण, रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी धनंजय, जिला नजारत अपर समाहर्ता डॉ सुदेश कुमार, जिला खेल पदाधिकारी शिवेंद्र सिंह, विद्युत कार्यपालक अभियंता जयकांत कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और पहाड़ी मंदिर समिति के सदस्य उपस्थित रहे. मंदिर समिति की ओर से जिला प्रशासन के अधिकारियों का अंगवस्त्र पहनाकर सम्मान भी किया गया.

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