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पलामू डीसी ने छत्तरपुर अंचल और प्रखंड कार्यालय किया निरीक्षण, गायब पदाधिकारियों को शोकॉज

पलामू: उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने छत्तरपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया है. निरीक्षण के बाद डीसी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की. समीक्षा बैठक के दौरान कई पदाधिकारियों की कमी पाई गई. डीसी ने सभी अधिकारी और कर्मियों से कार्यालय से गायब रहने का कारण पूछा गया है और उन्हें शोकॉज किया गया है.

डीसी ने छत्तरपुर में अबुआ आवास में जियोटैग लंबित रहने पर हुटुकदाग और मड़वा के पंचायत सचिव, प्रधानमंत्री आवास योजना में प्लिंथ जियोटैग लंबित रहने पर खोड़ही, पिंडराही और बगैया पंचायत के पंचायत सचिव से जवाब मांगा गया है. मनरेगा बीपीओ से भी कार्य में लापरवाही को लेकर डीसी ने स्पष्टीकरण पूछा. वहीं निरीक्षण के क्रम में डीसी ने आम लोगों की समस्याओं को भी सुना और एक दिव्यांग व्यक्ति को ट्राइसाइकिल दी.

कार्यालय में मौजूद लोगों की समस्या को सुना

70 वर्षीय वृद्ध को प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचने में परेशानी हो रही थी. डीसी ने खुद वृद्ध की मदद की और उन्हें कार्यालय तक लेकर गए और उनकी समस्या को सुना. डीसी ने निरीक्षण के क्रम में अधिकारी और कर्मियों को साफ तौर पर कहा कि बिना वाजिब कारण के लोगों को दौड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. निरीक्षण के क्रम में छत्तरपुर के अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए हुए आम सभा में गए हुए थे.