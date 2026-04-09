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पिछले उपायुक्तों ने नहीं किया ट्रेजरी का निरीक्षण, इस कारण हुई अवैध निकासी की घटना, बोकारो डीसी ने कही बात

बोकारो: झारखंड सरकार के बोकारो ट्रेजरी से ₹4 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है. इस बारे में, बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने ट्रेजरी का निरीक्षण किया और सभी रिकॉर्ड की अच्छी तरह से जांच की.

उपायुक्त ने बताया कि निरीक्षण में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ. नियमों के मुताबिक हर छह महीने में निरीक्षण करना जरूरी है. इसके बावजूद, 2018 से किसी भी उपायुक्त ने ट्रेजरी का विधिवत निरीक्षण नहीं किया था. डीसी ने बताया कि ट्रेजरी कोड के तहत अप्रैल और अक्टूबर में विधिवत निरीक्षण पक्का करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी स्थापना शाखा की होगी.

डीसी अजय नाथ झा ने यह भी बताया कि 2016 से अब तक के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, जिसमें सैलरी पेमेंट से जुड़ी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं. उन्होंने आशंका जतायी कि सिस्टम से छेड़छाड़ की है. जांच पूरी होने तक सभी पेमेंट रोक दिए गए हैं. चार सदस्यों वाली जांच कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट सौंपने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

डीसी ने कहा कि 2018 से ट्रेजरी का विजिट नहीं हुआ है. नियम के अनुसार, उपायुक्त को हर 6 महीने में ट्रेजरी का विजिट करना होता है. जहां बल्क में सैलेरी निकलती है, वहां इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं. इसलिए हम इस पर पिछला डाटा इकट्ठा कर रहे हैं. चार सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जो डीसी को अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही किसी भी तरह की निकासी हो सकेगी.