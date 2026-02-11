साहिबगंज: फाइलेरिया मुक्त हुआ सदर प्रखंड के 11 पंचायत एवं बरहड़वा प्रखंड, लोगों को नहीं खिलाई गई दवा की खुराक
साहिबगंज जिले में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित किया गया.
Published : February 11, 2026 at 7:43 AM IST
साहिबगंज: जिले में 10 से 25 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन का शुभारंभ उपायुक्त हेमंत सती ने एक कार्यक्रम में किया. इस बार खुशी की खबर है कि साहिबगंज सदर प्रखंड के 11 पंचायत एवं बरहड़वा ब्लॉक में एमडीए का कार्यक्रम नहीं किया गया. यहां लोगों को दवा की खुराक नहीं खिलाई गई.
करीब 4 लाख की आबादी फाइलेरिया मुक्त
सर्वे के मुताबिक, इन दोनों प्रखंड से करीब चार लाख की आबादी फाइलेरिया मुक्त हो चुकी है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, पिछले पांच साल से फाइलेरिया उन्मूलन की दिशा में कार्य चल रहा था. खून जांच से पता चला है कि इनके खून में फाइलेरिया का लक्षण नहीं है और जल्द विधिवत रूप से इसकी घोषणा की जाएगी.
अभियान को सफल बनाने में जुटे स्वास्थ्य विभाग कर्मी
इस बार जिले में 11 लाख 31 हजार 404 लोगों को दवा की खुराक खिलानी है. शून्य से एक साल के बच्चों, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एवं गर्भवती महिला को दवा नहीं खिलाना है. बाकी सभी को भोजन के उपरांत दवाई खिलानी है. स्कूल, एचएससी व सीएचसी स्तर पर दवा खिलाने का दिशा निर्देश दिया गया है. इस अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी लगे हुए है. सभी जगहों पर दवा उपलब्ध करा दी गई है.
वहीं, जिला भीबीडी पदाधिकारी सती डाबड़ा ने बताया कि साहिबगंज प्रखंड के 11 पंचायत एवं बरहड़वा प्रखंड मिलाकर आबादी का चार लाख लोग फाइलेरिया मुक्त प्रखंड बन चुका है. तीन पारा मीटर पर जांच किया गया है. पहला पारा मीटर में सही पाया गया है. शेष दो पारा मीटर का जांच किया जाएगा और जल्द विधिवत घोषणा की जाएगी.
ये भी पढ़ें- फाइलेरिया के खिलाफ झारखंड में बड़ी पहल, 14 जिलों में 10 फरवरी से शुरू होगा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान
Palamu News: फाइलेरिया की दवा खाने के बाद पलामू में आधा दर्जन छात्राएं हुईं बीमार, बेहोशी और चक्कर के लक्षण
Filariasis Medicine in Sahibganj: फाइलेरिया की दवा खाने से करीब 40 बच्चे बीमार, हालत खतरे से बाहर