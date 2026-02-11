ETV Bharat / state

साहिबगंज: फाइलेरिया मुक्त हुआ सदर प्रखंड के 11 पंचायत एवं बरहड़वा प्रखंड, लोगों को नहीं खिलाई गई दवा की खुराक

फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ( Etv bharat )