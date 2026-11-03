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पद्मश्री खेमराज सुंदरियाल को डीसी ने किया सम्मानित, बोले -'इनके प्रयास से पानीपत के पारंपरिक खेस को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान'

पानीपत: भारतीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प परंपरा को नई पहचान दिलाने वाले पद्मश्री सम्मानित खेमराज सुंदरियाल मंगलवार को पानीपत डीसी कार्यालय पहुंचे थे. इस दौरान उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने अपने कार्यालय में उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. इस अवसर पर डीसी ने कहा कि "खेमराज सुंदरियाल की उपलब्धियां परिश्रम, समर्पण, नवाचार और सामाजिक दायित्व की ऐसी मिसाल हैं, जो न केवल पानीपत बल्कि देश की पारंपरिक कला और आत्मनिर्भरता के लिए गौरव का विषय हैं."

पारंपरिक खेस को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचानः डीसी ने कहा कि "खेमराज सुंदरियाल ने अपना छह दशक से अधिक का जीवन भारतीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प परंपरा को संरक्षित करने तथा बुनकरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में समर्पित किया है. उन्होंने बड़ी संख्या में बुनकरों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर हुनर को रोजगार से जोड़ने का काम किया. पानीपत के पारंपरिक खेस को नई तकनीक और आधुनिक डिजाइन के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनका योगदान उल्लेखनीय है."

लाखों पारंपरिक कारीगरों के हुनर को सम्मान: उन्होंने कहा कि "खेमराज सुंदरियाल ने साबित किया है कि पारंपरिक हुनर को आधुनिक तकनीक और रचनात्मक सोच के साथ जोड़कर रोजगार, उद्यमिता और आर्थिक विकास के नए रास्ते खोले जा सकते हैं. उनका पद्मश्री से सम्मानित होना व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ-साथ पानीपत के हथकरघा उद्योग और देश के लाखों पारंपरिक कारीगरों के हुनर का भी सम्मान है.

सम्मान मिलने से मन को मिली खुशी : खेमराज सुंदरियाल ने कहा कि "उन्हें बेहद खुशी है कि लोगों ने उनके काम को याद रखा और सरकार ने उनके साथ-साथ पारंपरिक कारीगरों के योगदान को भी पहचाना." उन्होंने बताया कि "डिप्लोमा करने के बाद दिल्ली में रोजगार के लिए पंजीकरण कराया और इसके बाद भारत सरकार के हथकरघा विकास से जुड़े केंद्र में सेवाएं दीं. उन्होंने अपना पूरा जीवन हथकरघा क्षेत्र के विकास और कारीगरों को आगे बढ़ाने में लगाया है.

हजारों युवाओं को बुनाई के क्षेत्र में किया तैयार: उद्योगपति अनिल मदान ने कहा कि "जो व्यक्ति अपने कर्मक्षेत्र में पूरी ईमानदारी और समर्पण से काम करता है, वह ऐसे सम्मान का वास्तविक हकदार होता है. वह वर्ष 1984 से खेमराज सुंदरियाल के संपर्क में हैं. खेमराज ने पानीपत के पुराने एक्सपोर्टर्स और हजारों युवाओं को वीविंग के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई. यह सम्मान उन्हें पहले मिलना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, सरकार ने उनके योगदान को पहचान दी है."

हथकरघा के प्रति आज भी बरकरार है समर्पणः खेमराज के बेटे अजय ने कहा कि "उन्होंने बचपन से अपने पिता को हथकरघा के क्षेत्र में काम करते देखा है. आज भी उनका समर्पण बरकरार है. सरकार और प्रशासन ने उनके हुनर और योगदान को पहचानकर पद्मश्री से सम्मानित किया है, जो पूरे परिवार और पानीपत के लिए गर्व की बात है." पद्मश्री खेमराज सुंदरियाल का सम्मान केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि पानीपत की समृद्ध हथकरघा परंपरा और हजारों पारंपरिक कारीगरों के हुनर का सम्मान है. छह दशक तक बुनकरों को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और पानीपत के खेस को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा.