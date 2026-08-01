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बेलगड़िया विकास परियोजनाओं की समीक्षा, धनबाद डीसी ने समय पर काम पूरा करने का दिया अल्टीमेटम

धनबाद में डीसी बेलगड़िया विकास परियोजनाओं की समीक्षा की.

DC holds review meeting on Belgaria development projects in Dhanbad
धनबाद डीसी की अध्यक्षता में बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 1, 2026 at 6:40 PM IST

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धनबादः उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने शनिवार को झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JRDA) की योजनाओं की समीक्षा बैठक की. जिसमें उन्होंने बेलगड़िया टाउनशिप में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया.

इस बैठक में डीसी ने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं तय समयसीमा में पूरी करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करने के सख्त निर्देश दिए.

बैठक में झरिया मास्टर प्लान के तहत संचालित विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई. उपायुक्त ने मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर, प्रशिक्षणार्थियों के लिए नौ हॉस्टलों का निर्माण, 90 व्यावसायिक दुकानों, फेज-1 की सड़क एवं पेवर ब्लॉक निर्माण, विभिन्न चरणों के सुदृढ़ीकरण कार्य तथा सामुदायिक भवनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने को कहा.

समीक्षा के दौरान बेलगड़िया टाउनशिप में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नए तालाब के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि भू-जल स्तर को बेहतर बनाने और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ऐसे स्थायी प्रयास जरूरी हैं.

इसके अलावा आवास, सड़क, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, सामुदायिक भवन, पशु शेड, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बाउंड्री वॉल, पेयजल, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई. उन्होंने सभी लंबित योजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने और कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

बैठक में योजनाओं के लिए उपलब्ध बजट, व्यय की स्थिति और अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श हुआ. उपायुक्त ने अधिकारियों से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा, ताकि पुनर्वास क्षेत्र के लोगों को जल्द बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सके.

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी. यदि कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ तो संबंधित विभाग और कार्यदायी एजेंसी की जवाबदेही तय की जाएगी. साथ ही अधिकारियों को नियमित स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. इस बैठक में जेआरडीए के संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे.

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