ETV Bharat / state

Shravani Mela 2026: दुमका डीसी ने की बैठक, पहली सोमवारी को लेकर ब्रीफिंग

दुमका में सावन की पहली सोमवारी को लेकर डीसी ने बैठक की.

DC holds meeting with officials regarding first Monday of Sawan in Dumka
दुमका डीसी की अध्यक्षता में बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 2, 2026 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमकाः सावन की प्रथम सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है. जिला के वरीय अधिकारी लगातार बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं.

पहली सोमवारी को बासुकीनाथ धाम में उमड़ने वाली श्रद्धालु कांवरियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बासुकीनाथ के सभी चेक प्वाइंटों पर पद स्थापित दंडाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की.

इस बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी को अपने-अपने चेक प्वाइंटों पर किसी प्रकार का कोई कोताही न बरतें, निर्देश दिए और कहे किसी भी तरह का कैजुअल्टी पर आप ही दोषी पाए जाएंगे. इसलिए अपने ओपी के अंतर्गत किसी प्रकार का गड़बड़ी होने पर तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करें कंट्रोल रूम में बैठे पदाधिकारी हर समय तत्पर रहते हैं.

सावन की पहली सोमवारी पर कांवरियों की काफी भीड़ होने की संभावना है. इसलिए हम सभी ही नियंत्रण और सुगमता पूर्वक जलपान करने के लिए तत्पर रहें. वहीं पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खरवार ने कहा कि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही ना करते नहीं तो हम शक्ति से पेश आएंगे.

सावन की प्रथम सोमवारी को लेकर उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम दुमका ने सभी वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक की. साथ ही भीड़ नियंत्रण को लेकर उनको दिशा निर्देश दिया. डीसी ने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सेवा भाव से काम करें, समय से पहले अपना चेक प्वाइंट को ना छोड़ें.

इसे भी पढ़ें- रांची में पहली सोमवारी को लेकर मंदिरों में प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था! पहाड़ी मंदिर समेत सभी शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे शिवभक्त

इसे भी पढ़ें- श्रावणी मेला 2026: गणेश चतुर्थी और सावन की पहली सोमवारी का दुर्लभ संयोग, बाबा धाम में उमड़ेगा आस्था का महासैलाब

इसे भी पढ़ें- Shravani Mela 2026: 1998 से डाक बम बनकर कर रहीं जलाभिषेक, 60 की उम्र में भी रेणु देवी का नहीं टूटा बाबा पर विश्वास

TAGGED:

SECURITY FOR SHRAVANI MELA
FIRST MONDAY OF SAWAN
DC HOLDS MEETING WITH OFFICIALS
दुमका बासुकीनाथ धाम
SAWAN 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.