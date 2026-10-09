उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर देवघर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, देवघर अनुमंडल में रहेगा ‘नो ड्रोन फ्लाई जोन’
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के देवघर दौरे को लेकर डीसी ने समीक्षा बैठक की है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 12:06 AM IST
देवघर: आगामी 10 अक्टूबर को भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के देवघर आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है. इसी क्रम में गुरुवार को उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए.
समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने उपराष्ट्रपति के आगमन से जुड़े सभी छोटे-बड़े बिंदुओं पर सुरक्षा, विधि-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने देवघर एयरपोर्ट पर अगवानी से लेकर मुख्य कार्यक्रम स्थल तक की प्रशासनिक और बुनियादी तैयारियों की समीक्षा की. साथ ही चप्पे-चप्पे पर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, पेयजल, साफ-सफाई और सुगम यातायात के लिए रूट डायवर्जन समेत अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों का स्वयं भौतिक निरीक्षण करने को कहा, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी स्तर पर व्यवस्था में कमी न रहे. उपराष्ट्रपति के सुरक्षित आवागमन और निर्धारित कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के साथ-साथ अनधिकृत हवाई गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से देवघर अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले निर्धारित मार्गों और क्षेत्रों को ‘नो ड्रोन फ्लाई जोन’ घोषित किया गया है.
बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर, डीडीसी पीयूष सिंहा,नगर आयुक्त सुलोचना मीणा, अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार, एम्स एवं एयरपोर्ट के निदेशक, सिविल सर्जन, एसडीपीओ, यातायात डीएसपी समेत जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. बता दें कि आगामी 10 अक्टूबर को देवघर के देवीपुर स्थित एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन शामिल होंगे. उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
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