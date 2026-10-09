ETV Bharat / state

उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर देवघर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, देवघर अनुमंडल में रहेगा ‘नो ड्रोन फ्लाई जोन’

भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ( ETV Bharat )

देवघर: आगामी 10 अक्टूबर को भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के देवघर आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है. इसी क्रम में गुरुवार को उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए.

समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने उपराष्ट्रपति के आगमन से जुड़े सभी छोटे-बड़े बिंदुओं पर सुरक्षा, विधि-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया.