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उपराष्ट्रपति के देवघर दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट, डीसी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक

देवघर: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के संभावित देवघर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. आगामी 10 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरे को लेकर सोमवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई.

इस बैठक में जिला की सुरक्षा व्यवस्था, विधि-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर, डीडीसी पीयूष सिन्हा समेत जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे.

उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन का फोकस केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसे लेकर भी विशेष रणनीति तैयार की जा रही है.

एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति

आगामी 10 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति के देवघर दौरे का प्रमुख कार्यक्रम एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होना बताया जा रहा है. इसके बाद उनके दारदर्मारा स्थित पीडी हिंदुजा अस्पताल पहुंचने की भी जानकारी सामने आई है, जहां सेना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उनके शामिल होने की संभावना है.

पीडी हिंदुजा अस्पताल में सेना के कार्यक्रम में होंगे शामिल

गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने बताया कि 9 और 10 अक्टूबर को भारतीय सेना की ओर से दो दिवसीय सैन्य संपर्क मेले और मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इसके समापन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शामिल होने की बात कही गई है. सांसद निशिकांत दुबे ने पीडी हिंदुजा अस्पताल में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चल रहे सेवा संकल्प अभियान से जोड़ते हुए इसे युवाओं और समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया.