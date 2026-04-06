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निजी स्कूलों की मनमानी पर डीसी ने दिए सख्ती के संकेत, री-एडमिशन फीस वसूली पर कसेगा शिकंजा

डीसी की अध्यक्षता में बैठक करती शुल्क निर्धारिण समिति ( ईटीवी भारत )