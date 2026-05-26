ETV BHARAT IMPACT: जंगल में 'पाषाण युग के इंसान' की खबर का धनबाद डीसी ने की सराहना, कहा- जल्द दी जाएगी बेहतर सुविधा
कमलपुर जंगल में अकेले रह रहे सुरेंद्र सोरेन की खबर पर डीसी ने संज्ञान लिया है. उन्हें हर सुविधा देने का आश्वासन दिया है.
Published : May 26, 2026 at 7:32 PM IST
धनबाद: टुंडी प्रखंड के कमलपुर जंगल में वर्षों से अकेले जीवन बिता रहे सुरेंद्र सोरेन की खबर सामने आने के बाद अब प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है. ईटीवी भारत की इस खबर को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाजपा और जिला प्रशासन ने प्रतिक्रिया दी है. सभी ने सुरेंद्र सोरेन की स्थिति पर चिंता जताते हुए मदद का भरोसा दिया है. नेताओं और प्रशासन का कहना है कि जल्द ही मौके पर पहुंचकर उनकी स्थिति का जायजा लिया जाएगा और जरूरत के अनुसार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष लक्खी सोरेन ने खबर की सराहना करते हुए कहा कि टुंडी क्षेत्र का आंदोलन और संघर्ष से ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है. उन्होंने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन ने इसी इलाके से आंदोलन की शुरुआत की थी और यह क्षेत्र हमेशा से झारखंड आंदोलन की पहचान रहा है. ऐसे इलाके में किसी व्यक्ति का बिना बुनियादी सुविधाओं के जंगल में अकेले रहना चिंता का विषय है.
बेहतर आवास, भोजन और अन्य सुविधाओं का वादा
लक्खी सोरेन ने कहा कि पार्टी की ओर से जल्द ही टुंडी पहुंचकर सुरेंद्र सोरेन की जानकारी ली जाएगी. उनसे बातचीत कर उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश होगी. यदि वह मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं तो बेहतर आवास, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार की ओर से हरसंभव मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.
बीजेपी नेता ने जताई चिंता
वहीं भाजपा नेता मुकेश पांडेय ने भी सुरेंद्र सोरेन की स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यह बेहद विडंबनापूर्ण स्थिति है कि जिस राज्य की पहचान आदिवासी समाज और उनकी संस्कृति से जुड़ी है, वहीं आज भी एक आदिवासी व्यक्ति जंगलों के बीच बिना बिजली, पानी और सरकारी सुविधाओं के जीवन बिताने को मजबूर है. उन्होंने कहा कि झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर सरकार रजत जयंती मना रही है, लेकिन दूसरी ओर कई जरूरतमंद लोग अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. मुकेश पाण्डेय ने कहा कि सुरेंद्र सोरेन की स्थिति यह दिखाती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है.
भाजपा नेता ने कहा कि वे स्वयं टुंडी जाकर सुरेंद्र सोरेन की स्थिति का जायजा लेंगे और उनकी हरसंभव मदद करने का प्रयास करेंगे. साथ ही प्रशासन से मांग की कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें आवास, राशन, पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अभाव में जीवन जीने को मजबूर न हो.
उपायुक्त ने की ईटीवी भारत की सराहना, हर संभव मदद का भरोसा
धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने भी खबर की सराहना की. उन्होंने कहा कि मीडिया की पहुंच समाज के अंतिम छोर तक है और ऐसे मामलों को सामने लाना बेहद महत्वपूर्ण है. उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार हर व्यक्ति का ख्याल रखती है और किसी भी जरूरतमंद के लिए हरसंभव कदम उठाने को तैयार है. डीसी ने कहा कि यदि सुरेंद्र सोरेन को किसी प्रकार की कठिनाई है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा. प्रखंड स्तर पर अधिकारियों को उनके देखरेख और जरूरतों का आकलन करने का निर्देश दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि यदि सुरेंद्र सोरेन जंगल में रहकर ही खुश हैं, तो वहां भी उनके लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
कमलपुर जंगल में अकेले जीवन बिता रहे सुरेंद्र सोरेन की कहानी अब सिर्फ एक खबर नहीं रह गई है, बल्कि यह व्यवस्था, समाज और सरकार के सामने कई सवाल भी खड़े कर रही है. फिलहाल प्रशासन और राजनीतिक दलों के आश्वासनों के बाद अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सुरेंद्र सोरेन तक मदद कितनी जल्दी और किस रूप में पहुंच पाती है.
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