ETV Bharat / state

ETV BHARAT IMPACT: जंगल में 'पाषाण युग के इंसान' की खबर का धनबाद डीसी ने की सराहना, कहा- जल्द दी जाएगी बेहतर सुविधा

धनबाद: टुंडी प्रखंड के कमलपुर जंगल में वर्षों से अकेले जीवन बिता रहे सुरेंद्र सोरेन की खबर सामने आने के बाद अब प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है. ईटीवी भारत की इस खबर को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाजपा और जिला प्रशासन ने प्रतिक्रिया दी है. सभी ने सुरेंद्र सोरेन की स्थिति पर चिंता जताते हुए मदद का भरोसा दिया है. नेताओं और प्रशासन का कहना है कि जल्द ही मौके पर पहुंचकर उनकी स्थिति का जायजा लिया जाएगा और जरूरत के अनुसार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष लक्खी सोरेन ने खबर की सराहना करते हुए कहा कि टुंडी क्षेत्र का आंदोलन और संघर्ष से ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है. उन्होंने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन ने इसी इलाके से आंदोलन की शुरुआत की थी और यह क्षेत्र हमेशा से झारखंड आंदोलन की पहचान रहा है. ऐसे इलाके में किसी व्यक्ति का बिना बुनियादी सुविधाओं के जंगल में अकेले रहना चिंता का विषय है.

बीजेपी, झामुमो नेता और डीसी का बयान (ETV Bharat)

बेहतर आवास, भोजन और अन्य सुविधाओं का वादा

लक्खी सोरेन ने कहा कि पार्टी की ओर से जल्द ही टुंडी पहुंचकर सुरेंद्र सोरेन की जानकारी ली जाएगी. उनसे बातचीत कर उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश होगी. यदि वह मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं तो बेहतर आवास, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार की ओर से हरसंभव मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

बीजेपी नेता ने जताई चिंता

वहीं भाजपा नेता मुकेश पांडेय ने भी सुरेंद्र सोरेन की स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यह बेहद विडंबनापूर्ण स्थिति है कि जिस राज्य की पहचान आदिवासी समाज और उनकी संस्कृति से जुड़ी है, वहीं आज भी एक आदिवासी व्यक्ति जंगलों के बीच बिना बिजली, पानी और सरकारी सुविधाओं के जीवन बिताने को मजबूर है. उन्होंने कहा कि झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर सरकार रजत जयंती मना रही है, लेकिन दूसरी ओर कई जरूरतमंद लोग अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. मुकेश पाण्डेय ने कहा कि सुरेंद्र सोरेन की स्थिति यह दिखाती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है.