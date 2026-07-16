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क्या हिमाचल के इस प्रसिद्ध मंदिर में भी हुआ राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसा 'हेरफेर'? मंदिर के चेयरमैन का आया जवाब

देवभूमि के इस प्रसिद्ध मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और मन्नत पूरी होने पर सोना-चांदी चढ़ाते हैं.

Deotsidh Baba Balak Nath Temple
बाबा बालक नाथ मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:41 AM IST

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Updated : July 16, 2026 at 11:06 AM IST

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हमीरपुर: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद देवभूमि हिमाचल प्रदेश के दियोटसिद्ध स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर में चढ़ावे की चांदी में कथित हेराफेरी को लेकर प्रकाशित खबरों का मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं उपायुक्त हमीरपुर गंधर्वा राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है. इस मंदिर में हर साल प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भारी संख्या में पूजा-आराधना के लिए पहुंचते हैं. मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने पर श्रद्धालुओं को पर्ची दी जाती है. लेकिन, पिछले दिनों एक पर्ची को लेकर विवाद खड़ा हो गया. मामला तूल पकड़ता देख जिला उपायुक्त एवं मंदिर न्यास के अध्यक्ष गंधर्वा राठौड़ को सामने आकर सफाई देनी पड़ी. उन्होंने कहा कि, खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि मंदिर में चढ़ावे के रूप में प्राप्त चांदी में किसी प्रकार की कोई धांधली या हेराफेरी नहीं हुई है. चढ़ाई गई चांदी का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित है और उसकी सही तरीके से एंट्री की गई है.

'बाबा बालक नाथ मंदिर में चढ़ावे की चांदी में कोई हेराफेरी नहीं'

उपायुक्त एवं मंदिर न्यास के अध्यक्ष गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि, "वर्ष 2022 में मंदिर का ऑडिट किया गया था. ऑडिट के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड में चांदी की 10.10 ग्राम एंट्री दर्ज थी, जबकि स्टॉक रजिस्टर में 11 ग्राम चांदी दर्ज पाई गई. दोनों रिकॉर्ड में अंतर सामने आने पर संबंधित मंदिर अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया. अधिकारी ने अपने जवाब में बताया कि यह अंतर केवल क्लेरिकल मिस्टेक के कारण हुआ था. मामले की पूरी जांच और रिकॉर्ड के मिलान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाई गई चांदी पूरी तरह सुरक्षित थी और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी या गड़बड़ी नहीं पाई गई."

'दो स्तर पर मंदिर में चढ़ावे की गड़ना'

मंदिर न्यास अध्यक्ष ने कहा कि, जांच में यह भी पुष्टि हुई कि चढ़ावे की वास्तविक मात्रा सही थी और केवल रिकॉर्ड दर्ज करने में त्रुटि हुई थी. इसलिए चांदी की हेराफेरी से जुड़ी खबरें तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं. मंदिर प्रशासन ने चढ़ावे की गणना प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) लागू की है. इसके तहत अब चढ़ावे की गणना के लिए दो अलग-अलग केंद्र बनाए गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी होगी.

Deotsidh Baba Balak Nath Temple
दियोटसिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर (ETV Bharat)

बाबा बालक नाथ मंदिर परिसर में CCTV कैमरा बढ़ाने की तैयारी

गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि, चढ़ावे की गणना के दौरान निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. इसके अलावा गणना प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां भी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की भ्रांति या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो. उन्होंने कहा कि, मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास बनाए रखने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह पर विश्वास न करें और केवल अधिकृत जानकारी पर ही भरोसा रखें.

Deotsidh Baba Balak Nath Temple
बाबा बालक नाथ मंदिर (ETV Bharat)

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Last Updated : July 16, 2026 at 11:06 AM IST

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