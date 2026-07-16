ETV Bharat / state

क्या हिमाचल के इस प्रसिद्ध मंदिर में भी हुआ राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसा 'हेरफेर'? मंदिर के चेयरमैन का आया जवाब

हमीरपुर: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद देवभूमि हिमाचल प्रदेश के दियोटसिद्ध स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर में चढ़ावे की चांदी में कथित हेराफेरी को लेकर प्रकाशित खबरों का मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं उपायुक्त हमीरपुर गंधर्वा राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है. इस मंदिर में हर साल प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भारी संख्या में पूजा-आराधना के लिए पहुंचते हैं. मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने पर श्रद्धालुओं को पर्ची दी जाती है. लेकिन, पिछले दिनों एक पर्ची को लेकर विवाद खड़ा हो गया. मामला तूल पकड़ता देख जिला उपायुक्त एवं मंदिर न्यास के अध्यक्ष गंधर्वा राठौड़ को सामने आकर सफाई देनी पड़ी. उन्होंने कहा कि, खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि मंदिर में चढ़ावे के रूप में प्राप्त चांदी में किसी प्रकार की कोई धांधली या हेराफेरी नहीं हुई है. चढ़ाई गई चांदी का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित है और उसकी सही तरीके से एंट्री की गई है.

'बाबा बालक नाथ मंदिर में चढ़ावे की चांदी में कोई हेराफेरी नहीं'

उपायुक्त एवं मंदिर न्यास के अध्यक्ष गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि, "वर्ष 2022 में मंदिर का ऑडिट किया गया था. ऑडिट के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड में चांदी की 10.10 ग्राम एंट्री दर्ज थी, जबकि स्टॉक रजिस्टर में 11 ग्राम चांदी दर्ज पाई गई. दोनों रिकॉर्ड में अंतर सामने आने पर संबंधित मंदिर अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया. अधिकारी ने अपने जवाब में बताया कि यह अंतर केवल क्लेरिकल मिस्टेक के कारण हुआ था. मामले की पूरी जांच और रिकॉर्ड के मिलान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाई गई चांदी पूरी तरह सुरक्षित थी और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी या गड़बड़ी नहीं पाई गई."