NEET में दिहाड़ी मजदूर की बेटी ने लहराया परचम, अब जिला प्रशासन उठाएगा मेडिकल पढ़ाई का खर्च!
धनबाद में मजदूर की पुत्री द्वारा नीट क्वालिफाई करने पर जिला प्रशासन ने छात्रा को बधाई दी है.
Published : July 21, 2026 at 7:35 PM IST
धनबादः शहर के भूदा बस्ती में रहने वाली पूनम कुमारी ने यह साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने आर्थिक अभाव भी छोटे पड़ जाते हैं. ऐसा ही उदाहरण पेश किया है छात्रा पूनम कुमारी ने.
सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई करते हुए पूनम कुमारी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. एसएसएलएनटी सीएम उत्कृष्ट गर्ल्स विद्यालय की पूर्व छात्रा पूनम ने 582 अंक, 99.1375 परसेंटाइल और ऑल इंडिया रैंक 16,972 प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का गौरव बढ़ाया है.
पूनम के पिता धरमू गोराई दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं, जबकि उनकी मां पीपू देवी गृहिणी हैं. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद पूनम ने पढ़ाई जारी रखी और इससे पहले सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में 97.4 प्रतिशत अंक हासिल कर धनबाद जिला टॉपर भी बनी थीं.
नीट में सफलता के बाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने समाहरणालय में पूनम को सम्मानित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की राह में बाधा नहीं बनने दी जाएगी. जिला प्रशासन पूनम के मेडिकल कॉलेज में नामांकन से लेकर डॉक्टर बनने तक की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करेगा, ताकि सरकारी विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों से समझौता न करना पड़े.
इस सम्मान समारोह के दौरान उपायुक्त ने पूनम को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतिभा को उचित अवसर और सहयोग मिलना जरूरी है। प्रशासन ऐसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा.
पूनम का सपना भविष्य में कार्डियोलॉजिस्ट बनकर जरूरतमंद मरीजों की सेवा करना है. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और विद्यालय से मिले मार्गदर्शन को दिया. उन्होंने बताया कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बेहतर शैक्षणिक वातावरण, सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ाई और उपलब्ध सुविधाओं ने उनके लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
पूनम ने कहा कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने सरकारी उत्कृष्ट विद्यालय में दाखिला लिया. यहां शिक्षकों का सहयोग, नियमित पढ़ाई और अनुकूल माहौल मिलने से उन्हें अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करने का अवसर मिला. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट विद्यालयों की व्यवस्था से उन विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाएं बनी हैं, जो आर्थिक कारणों से निजी संस्थानों में पढ़ाई नहीं कर सकते थे. आधुनिक सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और योग्य शिक्षकों के मार्गदर्शन से अब ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चे भी बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस जुटा रहे हैं.
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