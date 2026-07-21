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NEET में दिहाड़ी मजदूर की बेटी ने लहराया परचम, अब जिला प्रशासन उठाएगा मेडिकल पढ़ाई का खर्च!

धनबादः शहर के भूदा बस्ती में रहने वाली पूनम कुमारी ने यह साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने आर्थिक अभाव भी छोटे पड़ जाते हैं. ऐसा ही उदाहरण पेश किया है छात्रा पूनम कुमारी ने.

सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई करते हुए पूनम कुमारी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. एसएसएलएनटी सीएम उत्कृष्ट गर्ल्स विद्यालय की पूर्व छात्रा पूनम ने 582 अंक, 99.1375 परसेंटाइल और ऑल इंडिया रैंक 16,972 प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का गौरव बढ़ाया है.

पूनम के पिता धरमू गोराई दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं, जबकि उनकी मां पीपू देवी गृहिणी हैं. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद पूनम ने पढ़ाई जारी रखी और इससे पहले सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में 97.4 प्रतिशत अंक हासिल कर धनबाद जिला टॉपर भी बनी थीं.

छात्रा पूनम के परिजनों ने डीसी से की मुलाकात (ETV Bharat)

नीट में सफलता के बाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने समाहरणालय में पूनम को सम्मानित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की राह में बाधा नहीं बनने दी जाएगी. जिला प्रशासन पूनम के मेडिकल कॉलेज में नामांकन से लेकर डॉक्टर बनने तक की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करेगा, ताकि सरकारी विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों से समझौता न करना पड़े.

इस सम्मान समारोह के दौरान उपायुक्त ने पूनम को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतिभा को उचित अवसर और सहयोग मिलना जरूरी है। प्रशासन ऐसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा.