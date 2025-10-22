ETV Bharat / state

रांची में अंतिम चरण में पहुंची छठ पूजा की तैयारी, उपायुक्त और एसएसपी ने किया घाटों का निरीक्षण

इस मौके पर एसएसपी राकेश रंजन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की. उन्होंने बताया कि छठ पूजा के दौरान महिला सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता में है. श्रद्धालु महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी और होमगार्ड की तैनाती की जाएगी. इसके साथ ही भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.

छठ पूजा श्रद्धा, आस्था और स्वच्छता का प्रतीक है. ऐसे में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. पूजा शुरू होने से पहले सभी घाटों की सफाई पूरी कर ली जाए और गंदगी या जलभराव की स्थिति नहीं रहने दी जाए : मंजूनाथ भजंत्री, उपायुक्त

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने नगर निगम अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नगर निगम छठ घाटों के पूर्ण प्रबंधन की जिम्मेदारी उठाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो. सभी घाटों पर साफ-सफाई, पेयजल, लाइटिंग, अस्थायी शौचालय और चेंजिंग रूम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

रांची : राजधानी रांची में महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं. श्रद्धा और आस्था के इस पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है. बुधवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने शहर के कई प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने कांके डैम और राजभवन के समीप स्थित हटानिया तालाब का विशेष रूप से जायजा लिया.

एसएसपी ने बताया कि सभी प्रमुख घाटों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी ताकि आने-जाने में किसी तरह की परेशानी न हो. वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट और पार्किंग स्थलों की भी व्यवस्था की जा रही है. इसके साथ ही ड्रोन की मदद से भीड़ की निगरानी की जाएगी.

पानी के गहरे हिस्से में रहेगी बैरिकेडिंग

प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से तालाबों और डैमों में साढ़े तीन फीट से अधिक गहरे हिस्से को घेराबंदी (बैरिकेडिंग) कर दिया है. उपायुक्त ने बताया कि यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति गहरे पानी में न जाए. इसके अलावा एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम भी घाटों पर तैनात रहेगी.

डीसी ने कई घाटों का निरीक्षण किया

इधर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने छठव्रतियों से अपील की कि वे पूजा के दौरान बच्चों को असुरक्षित और गहरे पानी वाले हिस्सों में जाने से रोके. उन्होंने कहा कि प्रशासन की कोशिश है कि इस बार का छठ पर्व शांतिपूर्ण, स्वच्छ और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गोंडा डैम, हटानिया तालाब, कडरू तालाब और धुर्वा डैम समेत कई दूसरे घाटों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की. निगम अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी घाटों पर लाइटिंग, पेयजल, बैरिकेडिंग और सफाई व्यवस्था जल्द पूरी की जाए.

जिला प्रशासन ने दिया महापर्व को शांति से मनाने का संदेश

जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं. उपायुक्त और एसएसपी के निरीक्षण के बाद नगर निगम और पुलिस विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं. वही प्रशासन का दावा है कि इस बार रांची में छठ पूजा पूर्ण रूप से सुरक्षित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण माहौल में मनाई जाएगी.

