धनबाद में डीसी और एसएसपी ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, बोले- तैनात रहेंगे एक्सपर्ट गोताखोर
धनबाद में छठ पूजा को लेकर डीसी और एसएसपी ने घाटों पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया.
Published : October 23, 2025 at 12:40 PM IST
धनबाद: आस्था का महापर्व छठ में अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं. चार दिवसीय छठ पर्व शुरू होगा. इसके मद्देनजर धनबाद डीसी, एसएसपी जिले के छठ घाटों का जायजा ले रहे हैं. पर्व के दौरान घाटों पर एक्सपर्ट गोताखोर तैनात किए जायेंगे.
डीसी आदित्य रंजन के साथ पूरे प्रशासनिक अमले ने छठ तालाबों का निरीक्षण किया. डीसी के साथ एसएसपी भी इस निरीक्षण में शामिल रहे. धनबाद राजेंद्र सरोवर पहुंचे डीसी ने साफ सफाई लाइटिंग के साथ-साथ घाट आने के रास्ते का जायजा लिया. छठ पूजा को शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जोर लगा दिया है.
लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शनिवार 25 अक्टूबर काे नहाय-खाय के साथ शुरू हो रहा है. 27 को संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर को प्रात: अर्घ्य दिया जाएगा. व्रतियों को छठ घाट पर कहीं कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए श्रद्धालुओं को पूरी सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी. इस दिशा में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से प्रयास तेज कर दी है.
छठ घाटों की साफ सफाई का निर्देश 15 दिन पहले ही दिए गये थे. तालाबों की सफाई लगभग पूरी कर ली गई है. सफाई कार्य को निर्धारित समय पर पूरा कर लेने के निर्देश दिए गये हैं. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर एकस्पर्ट गोताखोर तैनात किए जायेंगे. जिन-जिन स्थानों पर गोता खोर लगाए जाने हैं, उसकी लिस्ट बना ली गई है. जहां तालाब अधिक गहरे हैं, वहां बैरीकैडिंग की जाएगी: आदित्य रंजन, डीसी
वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि जितने भी मुख्य छठ तालाब हैं, वहां पुलिस बल के अलावा सेफ्टी बोट, गोता खोर की व्यवस्था रहेगी. इसके साथ ही अर्घ्य के समय लोग अपने घरों से निकलकर घाट पहुंचते हैं, ऐसे में उनके घर की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है. राजेंद्र सरोवर में पर्व के दौरान बोट की व्यवस्था देने की मांग निवर्तमान पार्षद ने डीसी के समक्ष रखी.
