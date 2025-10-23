ETV Bharat / state

धनबाद में डीसी और एसएसपी ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, बोले- तैनात रहेंगे एक्सपर्ट गोताखोर

छठ घाटों का डीसी और एसएसपी ने जायजा लिया ( ETV BHARAT )