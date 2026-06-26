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रामगढ़ सड़क हादसा: डीसी-एसपी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, एनएचएआई को स्थायी सुरक्षा उपाय करने के निर्देश

रामगढ़: जिला में रजरप्पा थाना क्षेत्र के बारलौंग में हुए भीषण सड़क हादसे, जिसमें आठ लोगों की जान चली गई. इस हादसे के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है.

शुक्रवार को उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने राष्ट्रीय राजमार्ग-23 (रामगढ़-बोकारो) पर दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान एनएचएआई की तकनीकी टीम भी मौजूद रही. अधिकारियों ने हादसे के कारणों का जायजा लेने के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा इंतजामों की विस्तृत समीक्षा की.

इस निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि सड़क सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने एनएचएआई को निर्देश दिया कि दुर्घटना संभावित स्थल पर किए जाने वाले सभी शॉर्ट टर्म मेजर्स हर हाल में अगले 24 घंटे के भीतर पूरे किए जाएं.

दुर्घटनास्थल का निरीक्षण करते डीसी और एसपी (ETV Bharat)

प्रशासन के निर्देश के अनुसार दुर्घटनास्थल पर तत्काल रम्बल स्ट्रिप का निर्माण, चेतावनी एवं दिशा-सूचक साइन बोर्ड लगाने तथा पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. जिससे वाहन चालकों को पहले से सड़क की स्थिति की जानकारी मिल सके और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो.

इसके अलावा लॉन्ग टर्म मेजर्स के तहत सड़क का आवश्यकतानुसार चौड़ीकरण, रिफ्लेक्टर लगाने, क्रैश बैरियर (रोड गार्ड) की ऊंचाई बढ़ाने सहित अन्य स्थायी सुरक्षा कार्य दो सप्ताह के भीतर पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं. उपायुक्त ने एनएचएआई अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से सभी कार्य पूरा करने तथा उनकी नियमित निगरानी करने को कहा.