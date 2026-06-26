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रामगढ़ सड़क हादसा: डीसी-एसपी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, एनएचएआई को स्थायी सुरक्षा उपाय करने के निर्देश

रामगढ़ में सड़क हादसा के बाद डीसी और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.

DC and SP inspected scene of road accident in Ramgarh
रामगढ़ डीसी-एसपी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 26, 2026 at 8:51 PM IST

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रामगढ़: जिला में रजरप्पा थाना क्षेत्र के बारलौंग में हुए भीषण सड़क हादसे, जिसमें आठ लोगों की जान चली गई. इस हादसे के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है.

शुक्रवार को उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने राष्ट्रीय राजमार्ग-23 (रामगढ़-बोकारो) पर दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान एनएचएआई की तकनीकी टीम भी मौजूद रही. अधिकारियों ने हादसे के कारणों का जायजा लेने के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा इंतजामों की विस्तृत समीक्षा की.

इस निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि सड़क सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने एनएचएआई को निर्देश दिया कि दुर्घटना संभावित स्थल पर किए जाने वाले सभी शॉर्ट टर्म मेजर्स हर हाल में अगले 24 घंटे के भीतर पूरे किए जाएं.

DC and SP inspected scene of road accident in Ramgarh
दुर्घटनास्थल का निरीक्षण करते डीसी और एसपी (ETV Bharat)

प्रशासन के निर्देश के अनुसार दुर्घटनास्थल पर तत्काल रम्बल स्ट्रिप का निर्माण, चेतावनी एवं दिशा-सूचक साइन बोर्ड लगाने तथा पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. जिससे वाहन चालकों को पहले से सड़क की स्थिति की जानकारी मिल सके और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो.

इसके अलावा लॉन्ग टर्म मेजर्स के तहत सड़क का आवश्यकतानुसार चौड़ीकरण, रिफ्लेक्टर लगाने, क्रैश बैरियर (रोड गार्ड) की ऊंचाई बढ़ाने सहित अन्य स्थायी सुरक्षा कार्य दो सप्ताह के भीतर पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं. उपायुक्त ने एनएचएआई अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से सभी कार्य पूरा करने तथा उनकी नियमित निगरानी करने को कहा.

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने पुलिस और सड़क सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को भी दुर्घटना संभावित स्थलों पर नियमित गश्ती बढ़ाने, यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए. साथ ही जिला प्रशासन ने जिला के अन्य संवेदनशील मार्गों की भी समीक्षा करने का निर्णय लिया है.

उपायुक्त ने जिला स्तरीय समिति गठित कर एक सप्ताह के भीतर सभी ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सुधारात्मक उपायों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे.

बता दें कि गुरुवार देर रात बारलौंग के समीप कोयला लदे ट्रक ने ताशा पार्टी के कलाकारों को लेकर जा रहे सवारी वाहन को टक्कर मार दी. इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है.

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