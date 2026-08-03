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पहली पुण्यतिथि पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की भव्य प्रतिमा का होगा अनावरण, नेमरा आएंगे सीएम हेमंत सोरेन

कार्यक्रम की तैयारी का निरीक्षण करते अधिकारी (रामगढ़) ( Etv Bharat )

रामगढ़ः झारखंड आंदोलन के जननायक, राज्य गठन के प्रमुख नायकों में शुमार और पद्मभूषण से सम्मानित दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर मंगलवार को उनके पैतृक गांव नेमरा में श्रद्धा और सम्मान का बड़ा आयोजन होगा.

गोला प्रखंड के नेमरा स्थित लुकैयाटांड़ में आयोजित विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इसी दौरान दिशोम गुरु शिबू सोरेन की भव्य आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा.

जानकारी देते डीसी (ETV Bharat)

दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ था. मंगलवार को उनकी पहली पुण्यतिथि है. इस अवसर पर उनके पैतृक गांव नेमरा में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. गुरुजी के निधन के बाद उनका पूरा श्राद्ध कार्यक्रम भी नेमरा में ही पारंपरिक रीति-रिवाज और विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुत्र धर्म निभाते हुए श्राद्ध कर्म की सभी प्रमुख रस्मों में हिस्सा लिया था.

पहली पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर नेमरा में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मंगलवार को बड़ी संख्या में मंत्री नेता कार्यकर्ता व आम लोगों का हुजूम उमड़ेगा. कार्यक्रम स्थल लुकैयाटॉड में बनाये गए पंडाल में करीब बारह हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है.

यह कार्यक्रम मंगलवार सुबह करीब 11 बजे से शुरू होगा. विकास मेला में राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा. विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी.

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