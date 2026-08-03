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पहली पुण्यतिथि पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की भव्य प्रतिमा का होगा अनावरण, नेमरा आएंगे सीएम हेमंत सोरेन

रामगढ़ के नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा.

A program will be organized on first death anniversary of Shibu Soren at Nemra in Ramgarh
कार्यक्रम की तैयारी का निरीक्षण करते अधिकारी (रामगढ़) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 9:20 PM IST

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रामगढ़ः झारखंड आंदोलन के जननायक, राज्य गठन के प्रमुख नायकों में शुमार और पद्मभूषण से सम्मानित दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर मंगलवार को उनके पैतृक गांव नेमरा में श्रद्धा और सम्मान का बड़ा आयोजन होगा.

गोला प्रखंड के नेमरा स्थित लुकैयाटांड़ में आयोजित विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इसी दौरान दिशोम गुरु शिबू सोरेन की भव्य आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा.

जानकारी देते डीसी (ETV Bharat)

दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ था. मंगलवार को उनकी पहली पुण्यतिथि है. इस अवसर पर उनके पैतृक गांव नेमरा में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. गुरुजी के निधन के बाद उनका पूरा श्राद्ध कार्यक्रम भी नेमरा में ही पारंपरिक रीति-रिवाज और विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुत्र धर्म निभाते हुए श्राद्ध कर्म की सभी प्रमुख रस्मों में हिस्सा लिया था.

पहली पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर नेमरा में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मंगलवार को बड़ी संख्या में मंत्री नेता कार्यकर्ता व आम लोगों का हुजूम उमड़ेगा. कार्यक्रम स्थल लुकैयाटॉड में बनाये गए पंडाल में करीब बारह हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है.

यह कार्यक्रम मंगलवार सुबह करीब 11 बजे से शुरू होगा. विकास मेला में राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा. विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी.

DC-SP ने संभाली व्यवस्था की कमान

इस कार्यक्रम की सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर सोमवार को उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया. दोनों अधिकारियों ने वहां प्रतिनियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को संयुक्त रूप से ब्रीफ किया.

A program will be organized on first death anniversary of Shibu Soren at Nemra in Ramgarh
कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेते अधिकारी (ETV Bharat)

डीसी ऋतुराज ने अधिकारियों को लाभुकों की सुविधा, मंच व्यवस्था, परिसंपत्ति वितरण, पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, पार्किंग और यातायात समेत सभी व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया. वहीं, एसपी ने वीआईपी मूवमेंट, यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और कानून-व्यवस्था को लेकर सुरक्षा बलों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

नेमरा में जुटेगा जनसैलाब

गुरुजी की पहली पुण्यतिथि और प्रतिमा अनावरण को लेकर नेमरा में विशेष माहौल है. प्रशासन की ओर से आम लोगों, लाभुकों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. दिशोम गुरु शिबू सोरेन की राजनीतिक और सामाजिक विरासत से जुड़े नेमरा में उनकी पहली पुण्यतिथि पर आयोजित यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि के साथ-साथ उनके संघर्ष और योगदान को याद करने का अवसर भी होगा.

A program will be organized on first death anniversary of Shibu Soren at Nemra in Ramgarh
नेमरा में कार्यक्रम की तैयारी (ETV Bharat)

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