दुर्गा पूजा को लेकर देवघर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा से लेकर साफ-सफाई तक की तैयारियों का लिया जायजा
देवघर में पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीसी, एसपी और नगर आयुक्त ने निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए. रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी
Published : October 14, 2026 at 8:56 PM IST
देवघर: दुर्गा पूजा को लेकर देवघर में तैयारियां तेज हो गई हैं. नवरात्रि की पांचवीं पूजा के बाद विभिन्न पूजा पंडालों के पट खुलने लगेंगे. इसके साथ ही मां दुर्गा के दर्शन और पंडालों की भव्य सजावट देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.
इसी क्रम में देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया, पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर, डीडीसी पीयूष सिन्हा, एसडीएम रवि कुमार और नगर आयुक्त सुलोचना मीणा समेत जिले के कई पदाधिकारियों ने विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया. इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया गया.
पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था की जांच
निरीक्षण के दौरान पंडालों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग द्वार और आग से निपटने के इंतजामों की जांच की गई. उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि छठी पूजा से शुरू होने वाले मेले को लेकर पूजा समितियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन का उद्देश्य है कि श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में मां दुर्गा के दर्शन कर सकें.
बिछड़े बच्चों को परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था
मेले के दौरान छोटे बच्चों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. उपायुक्त ने बताया कि भीड़ में यदि कोई बच्चा अपने अभिभावक से बिछड़ जाता है, तो उद्घोषणा के माध्यम से उसके परिजनों तक सूचना पहुंचाकर बच्चे को सुरक्षित मिलाने की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही पूजा समितियों और स्थानीय लोगों को प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.
महिलाओं की सुरक्षा और साफ-सफाई पर जोर
वहीं पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने कहा कि सभी पूजा पंडालों का निरीक्षण किया जा रहा है. इस दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े आवश्यक नियमों का पालन हो और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. दूसरी ओर नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने पूजा पंडालों में साफ-सफाई बनाए रखने पर जोर दिया है. इसे लेकर पूजा समितियों के अध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
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