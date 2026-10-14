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दुर्गा पूजा को लेकर देवघर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा से लेकर साफ-सफाई तक की तैयारियों का लिया जायजा

पंडालों का जायजा लेते प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी ( Etv Bharat )

देवघर: दुर्गा पूजा को लेकर देवघर में तैयारियां तेज हो गई हैं. नवरात्रि की पांचवीं पूजा के बाद विभिन्न पूजा पंडालों के पट खुलने लगेंगे. इसके साथ ही मां दुर्गा के दर्शन और पंडालों की भव्य सजावट देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.

इसी क्रम में देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया, पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर, डीडीसी पीयूष सिन्हा, एसडीएम रवि कुमार और नगर आयुक्त सुलोचना मीणा समेत जिले के कई पदाधिकारियों ने विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया. इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया गया.