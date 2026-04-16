ETV Bharat / state

धनबाद: केंदुआडीह में बढ़ता खतरा, प्रशासन ने कहा- बेलगड़िया ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प

धनबाद के केंदुआडीह में गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्र का उपायुक्त और एसपी ने निरीक्षण किया.

Dhanbad Gas leak
निरीक्षण करते उपायुक्त और एसपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 16, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: केन्दुआडीह गैस रिसाव और भू-धंसान प्रभावित क्षेत्र की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने गुरुवार को प्रभावित इलाके का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया.

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सबसे पहले धनबाद-बोकारो मुख्य सड़क का अवलोकन किया, जो अग्नि और भू-धंसान से बुरी तरह प्रभावित है. इसके बाद गैस रिसाव स्थल का निरीक्षण कर स्थिति की गंभीरता को समझा गया. केन्दुआडीह थाना में बीसीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई.

गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्र का उपायुक्त और एसपी ने निरीक्षण किया (Etv Bharat)

उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे परिवारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि 535 परिवारों की पहचान की गई है और सभी को बेलगड़िया में बसाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है. यहां लोगों को दो-दो फ्लैट, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हेल्थ सेंटर, परिवहन और कौशल विकास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भूमिगत आग के कारण गैस रिसाव रुकने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ सकता है. आईआईटी (आईएसएम), डीजीएमएस और सिंफर जैसे संस्थानों ने भी इस पूरे इलाके को डेंजर जोन घोषित किया है. ऐसे में यहां रहना जानलेवा साबित हो सकता है.

उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं और तुरंत बेलगड़िया में शिफ्ट हो जाएं. वहीं धनबाद-बोकारो सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण आम लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने को कहा गया है. नई सड़क के निर्माण को लेकर एनएचएआई और आरसीडी आकलन कर रहे हैं.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केन्दुआडीह थाना को भी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है. सोमवार तक थाना को केंदुआ स्थित पुराने बीएसएनएल भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा.

प्रशासन ने साफ किया है कि लोगों की जान की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है और प्रभावित क्षेत्र को खाली कराना ही फिलहाल एकमात्र सुरक्षित विकल्प है.

यह भी पढ़ें:

धनबाद में डबल हादसा: प्लांट ब्लास्ट के बाद जहरीली गैस रिसाव, सीआईएसफ जवान और कोलकर्मी समेत पांच की बिगड़ी तबीयत

धनबाद में जमीन धंसने के बाद गैस लीक से अफरा तफरी, इलाके को किया गया सील, स्थायी समाधान की मांग पर अड़े लोग

धनबाद के केंदुआडीह में एक व्यक्ति की गई जान, जहरीली गैस रिसाव से मौत की आशंका, इलाके में दहशत

TAGGED:

GAS LEAK IN KENDUADIH
KENDUADIH GAS LEAK
धनबाद में गैस रिसाव
धनबाद एसपी
DHANBAD GAS LEAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.