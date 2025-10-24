ETV Bharat / state

छठ घाट की होगी बैरिकेडिंग, तैनात होंगे गोताखोर! डीसी-एसपी ने घाटों का लिया जायजा

पलामूः जिला के कई छठ घाट पर बैरिकेडिंग की जाएगी और गोताखोरों को तैनात किया जाएगा. एक लंबे अरसे के बाद 2025 में मानसून के दौरान पलामू में औसत से अधिक बारिश हुई है. कोयल, अमानत और सोन समेत कई नदियों के छठ घाट पर गोताखोरों को भी तैनात किया जाएगा जबकि बैरिकेडिंग की जाएगी.

पलामू में महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन व्यापक तैयारी कर रही है. पलामू डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन ने शुक्रवार को जिला के विभिन्न छठ घाट का निरीक्षण किया. जलाशयों में भरे पानी के स्तर को देखते हुए दोनों अधिकारियों ने घाटों के बैरिकेडिंग करने और गोताखोरों की तैनात करने का निर्देश दिया है.

जानकारी देतीं डीसी और एसपी (ETV Bharat)

छठ घाटों पर नदी के पानी को लेकर चेतावनी का बोर्ड भी लगाया जाएगा और लगातार अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी. छठ के दौरान नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को रोका जाएगा. वहीं कई इलाकों में डाइवर्ट करने की भी योजना तैयार की गई है. सभी छठ घाट में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और कई स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी.