छठ घाट की होगी बैरिकेडिंग, तैनात होंगे गोताखोर! डीसी-एसपी ने घाटों का लिया जायजा
पलामू में डीसी और एसपी ने छठ घाटों का जायजा लिया.
Published : October 24, 2025 at 4:20 PM IST|
Updated : October 24, 2025 at 6:44 PM IST
पलामूः जिला के कई छठ घाट पर बैरिकेडिंग की जाएगी और गोताखोरों को तैनात किया जाएगा. एक लंबे अरसे के बाद 2025 में मानसून के दौरान पलामू में औसत से अधिक बारिश हुई है. कोयल, अमानत और सोन समेत कई नदियों के छठ घाट पर गोताखोरों को भी तैनात किया जाएगा जबकि बैरिकेडिंग की जाएगी.
पलामू में महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन व्यापक तैयारी कर रही है. पलामू डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन ने शुक्रवार को जिला के विभिन्न छठ घाट का निरीक्षण किया. जलाशयों में भरे पानी के स्तर को देखते हुए दोनों अधिकारियों ने घाटों के बैरिकेडिंग करने और गोताखोरों की तैनात करने का निर्देश दिया है.
छठ घाटों पर नदी के पानी को लेकर चेतावनी का बोर्ड भी लगाया जाएगा और लगातार अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी. छठ के दौरान नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को रोका जाएगा. वहीं कई इलाकों में डाइवर्ट करने की भी योजना तैयार की गई है. सभी छठ घाट में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और कई स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी.
डीसी समीरा एस ने बताया कि छठ को लेकर घाटों का निरीक्षण किया गया है. निरीक्षण के दौरान कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया गया है. डीसी ने बताया कि छठ के दौरान लोगों से अपील की जाएगी कि वह अपने बच्चों को साथ में रखें. छठ पूजा के दौरान सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर कदम उठाए गए हैं. साथ ही साथ पलामूवासियों से अपील की जा रही है कि वह अपने बच्चों को पॉकेट में मोबाइल नंबर और पता को लिखकर रखें ताकि छठ के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े.
