ETV Bharat / state

छुट्टी न देले मैडम जी! पलामू डीसी, एसपी ने पुलिस जवानों और सरकारी कर्मियों के साथ जमकर खेली होली

पलामू: होली के गीत पर पलामू डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन ने जमकर मंजीरा एवं झाल बजाया. पलामू डीसी और एसपी दोनों केरल की रहने वाली हैं. होली के मौके पर डीसी और एसपी आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसी कार्यक्रम में डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन ने पुलिसकर्मी एवं सरकारी कर्मियों के साथ जमकर होली खेली है.

दोनों काफी देर तक होली के गीत पर पारंपरिक झाल एवं मंजीरा बजाती रहीं. इस दौरान डीसी समीरा एस ने कहा कि यह उनके लिए नया अनुभव है. समस्त पलामू वासियों को वे होली की शुभकामनाएं देती हैं. वहीं एसपी रीष्मा रमेशन ने कहा कि समस्त पलामू वासियों को होली की बधाई देती हूं. पलामू पुलिस की टीम होली मनाने के लिए डीआईजी और आईजी आवास भी गई थी.

होली के मौके पर मंजीरा बजाती डीसी (ईटीवी भारत)

सुरक्षा को लेकर होली में अलर्ट जारी