ETV Bharat / state

MMCH के अगल-बगल चल रहे थे फर्जी क्लीनिक और जांच घर, डीसी ने छह को किया सील, दी चेतावनी

पलामू में मेडिकल कॉलेज के आस पास क्लीनिक और जांच घर पर कार्रवाई करते हुए छह दुकान को सील किया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

ACTION ON ILLEGAL HOSPITALS
जांच घर का रेजिस्टर चेक करते डीसी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल के अगल बगल बड़े पैमाने पर फर्जी क्लीनिक और जांच घरों का संचालन हो रहा था. इसका खुलासा पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की कार्रवाई में हुआ है. शुक्रवार को डीसी ने मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक रखी थी. बैठक से पहले डीसी ने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल के अगल-बगल के क्लीनिक और जांच घरों में छापेमारी की.

इस छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. एक जांच घर के पास किसी भी तरह का कागजात नहीं था, जबकि एक फोटो कॉपी के नाम पर जांच घर का संचालन कर रहा था. कई क्लीनिक में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिला है, लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं थे, बिना दस्तावेज की दवा दुकान का संचालन हो रहा था. डीसी की छापेमारी करते देख कई लोग अपने क्लीनिक को बंद करके फरार हो गए हैं.

मामले को लेकर डीसी ने दी जानकारी (ईटीवी भारत)

स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही: डीसी

डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत करीब डेढ़ से दो घंटे तक मेडिकल कॉलेज के अगल-बगल में रुके और छापेमारी की. इस दौरान छह क्लीनिकों को सील किया गया और सभी के खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है. कई संचालकों से उनके मोबाइल और फाइल को भी जब्त किया गया है. डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है आगे भी जारी रहेगा. जिले में अवैध कारोबार नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि फर्जी क्लीनिक और जांच घर के संचालन में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, नाकामी है, जिस कारण उन्हें स्वयं मौके पर आना पड़ा है.

ACTION ON ILLEGAL HOSPITALS
फोटोकॉपी के नाम पर संचालित जांच घर पर डीसी का छापा (ईटीवी भारत)

डीसी ने कहा कि मामले में जिम्मेदारी तय कर करवाई की जाएगी. डीसी द्वारा फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि वैसे लोगों की जगह जेल में है. डीसी ने कहा कि वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि फर्जी क्लीनिक और फर्जी जांच घर के बारे में जानकारी प्रशासन के साथ साझा करें. लोग जांच घर का वीडियो भी बना सकते हैं और प्रशासन के साथ साझा कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले 17 अवैध अस्पताल सील, स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल टीम कर रही कार्रवाई

क्लीनिक में अवैध रूप से गर्भपात करने का आरोप, प्रशासन ने कराई पांच लोगों पर प्राथमिकी

डेंटल क्लीनिक पर लापरवाही का आरोप: महिला की हुई मौत, विधायक ने की सख्त कार्रवाई की मांग

TAGGED:

FAKE CLINICS AND HOSPITALS
फर्जी क्लीनिक पर कार्रवाई
PALAMU
PALAMU HEALTH DEPARTMENT
ACTION ON ILLEGAL HOSPITALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.