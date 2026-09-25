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MMCH के अगल-बगल चल रहे थे फर्जी क्लीनिक और जांच घर, डीसी ने छह को किया सील, दी चेतावनी

इस छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. एक जांच घर के पास किसी भी तरह का कागजात नहीं था, जबकि एक फोटो कॉपी के नाम पर जांच घर का संचालन कर रहा था. कई क्लीनिक में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिला है, लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं थे, बिना दस्तावेज की दवा दुकान का संचालन हो रहा था. डीसी की छापेमारी करते देख कई लोग अपने क्लीनिक को बंद करके फरार हो गए हैं.

डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत करीब डेढ़ से दो घंटे तक मेडिकल कॉलेज के अगल-बगल में रुके और छापेमारी की. इस दौरान छह क्लीनिकों को सील किया गया और सभी के खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है. कई संचालकों से उनके मोबाइल और फाइल को भी जब्त किया गया है. डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है आगे भी जारी रहेगा. जिले में अवैध कारोबार नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि फर्जी क्लीनिक और जांच घर के संचालन में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, नाकामी है, जिस कारण उन्हें स्वयं मौके पर आना पड़ा है.

फोटोकॉपी के नाम पर संचालित जांच घर पर डीसी का छापा (ईटीवी भारत)

डीसी ने कहा कि मामले में जिम्मेदारी तय कर करवाई की जाएगी. डीसी द्वारा फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि वैसे लोगों की जगह जेल में है. डीसी ने कहा कि वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि फर्जी क्लीनिक और फर्जी जांच घर के बारे में जानकारी प्रशासन के साथ साझा करें. लोग जांच घर का वीडियो भी बना सकते हैं और प्रशासन के साथ साझा कर सकते हैं.

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